Житель Югры осуждён на девять лет колонии за попытку повоевать за ВСУ

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Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова 2004 года рождения. Он собирался уехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус»*.
Отбывать наказание вартовчанин будет в колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов. Следователи установили, что в июне 2023 года Магомедов направлялся в сторону российско-белорусского участка госграницы в Брянской области, намереваясь пересечь её. В дальнейшем он планировал вступить в «Русский добровольческий корпус»* и воевать на стороне ВСУ. У границы его задержали сотрудники ФСБ.
Магомедов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление) и статьёй 275 УК РФ (государственная измена. Судом ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов