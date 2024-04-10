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Житель Югры осуждён на девять лет колонии за попытку повоевать за ВСУ

10 апреля 2024, 11:30
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска Магомеда Магомедова 2004 года рождения. Он собирался уехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус»*.


Отбывать наказание вартовчанин будет в колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов. Следователи установили, что в июне 2023 года Магомедов направлялся в сторону российско-белорусского участка госграницы в Брянской области, намереваясь пересечь её. В дальнейшем он планировал вступить в «Русский добровольческий корпус»* и воевать на стороне ВСУ. У границы его задержали сотрудники ФСБ.

Магомедов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление) и статьёй 275 УК РФ (государственная измена. Судом ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Названы признаки информационного истощения
Газете.Ru: врач Прощаев назвал главные признаки информационного истощения
10 апреля 2024, 12:00

Фото: iStock/simpson33

На синдром хронического информационного истощения указывают пять главных признаков, заявил врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
По его словам, синдром хронического информационного истощения появляется в связи с длительным постоянным перенапряжением из-за контакта с электронными устройствами.

На него указывают следующие признаки: непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, симптомы усталости на лице.

Среди первых сигналов — повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях. При этом симптомы носят постоянный характер.

Чаще всего от синдрома хронического информационного истощения страдают сердечно-сосудистая система, головной мозг и опорно-двигательный аппарат. Чтобы избежать его развития, следует пользоваться гаджетами по необходимости, подчеркнул врач.

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Раздвоение личности, онкология и развод: последние дни Кунгурова и подробности его смерти
Покончивший с собой Евгений Кунгуров трижды за год лежал в психиатрической клинике
10 апреля 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Звезда шоу «Голос», оперный певец Евгений Кунгуров скончался в возрасте 40 лет. Его тело было найдено возле многоквартирного дома в центре Москвы. О последних днях жизни артиста, загадочных обстоятельствах его гибели и страшных диагнозах, расскажет редакция «Радио 1».

Умер певец Евгений Кунгуров



Тело заслуженного артиста России Евгения Кунгурова нашли рядом с его домом в Пресненском районе Москвы. При осмотре тела правоохранители исключили насильственную версию смерти артиста. По внешним признакам было понятно, что певец свел счеты с жизнью.

Известно, что последние несколько лет Кунгуров находился в депрессивном состоянии и наблюдался у психиатра в одной из частных клиник.


Причины смерти Кунгурова


Вскоре после появления информации о гибели певца, источник в правоохранительных органах сообщил изданию РИА Новости, что у Кунгурова были обнаружены на руках ссадины, однако стали ли они причиной смерти не известно.


Развод с женой


Звезда шоу «Голос» до своей гибели состоял в процессе развода со своей второй женой. Инициатором разрыва стала Ирина Меледина, с которой у артиста двое совместных детей. Заявление на развод было подано еще в 2023 году, однако процесс затянулся из-за подачи документов не по месту регистрации.


Кунгуров отправил жене сообщение перед смертью


Накануне своей гибели Кунгуров отправил сообщение своей супруге, в котором сообщил, что намерен совершить суицид. Обеспокоившись словами мужа, женщина вызвала спасателей и полицию в квартиру супруга.
Прибывшие на место экстренные службы обнаружили Кунгурова без признаков жизни.


Психологические проблемы



В 2023 году Кунгуров неоднократно проходил лечение в психбольнице. Певец страдал от смешанного тревожного расстройства, клинической депрессии, раздвоения личности, расслоения сознания и апатии.

Кроме того, по информации телеграм-канала «Mash», артист злоупотреблял спиртным и наблюдался у онколога.


Последние дни жизни Кунгурова



Незадолго до гибели с Кунгуровым говорил его близкий друг. По его словам, певец не сообщал о своих намерениях свести счеты с жизнью и ничего подозрительного в его поведении не было.

Другой товарищ артиста рассказал, что Кунгуров был радостным и довольным во время их последней встречи. Однако он отметил, что состояние артиста было не всегда стабильным.


Биография певца Кунгурова



Будущий заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2000 году он поступил в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. Еще в студенчестве певец стал солистом Образцово-показательного оркестра МВД России, с которым сотрудничал до конца жизни.

Он известен не только участием в фестивалях и исполнением опер в театрах. В 2011 году Кунгуров исполнил гимн России на праздновании 200-летия внутренних войск страны в Кремле. С 2012 года Кунгуров стал принимать активное участие в съемках телевизионных музыкальных проектов. Он выступал в шоу «Один в один», «Голос», «Большая опера».

Статус заслуженного артиста России Кунгуров получил за полгода до смерти — 3 октября 2023 года. Ранее ему присвоили звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.

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Жители Подмосковья получили возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдера
10 апреля 2024, 11:35

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Система выбора интернет-провайдера для собственника жилья в многоквартирном доме изменилась: теперь каждый может заключить контракт с любым удобным для себя оператором связи, изменения произошли на федеральном уровне, они касаются и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Ранее решение о выборе интернет-провайдера для многоквартирного дома принималось на общем собрании собственников жилья, причём кандидат должен был получить не менее двух третей всех голосов. Теперь каждый собственник может выбрать провайдера самостоятельно, а интернет-монополия уйдёт в прошлое», — сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что система выбора провайдера большинством голосов зачастую перекрывала доступ к абонентам для небольших интернет-компаний. Теперь они вправе устанавливать своё оборудование, даже если в доме у них только один контракт. При этом если две трети жильцов выскажутся против установки этого оборудования, его придётся демонтировать.

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В Наро-Фоминске за год отремонтируют 110 подъездов по губернаторской программе
10 апреля 2024, 11:32

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминском городском округе на 2024 год запланирован ремонт 110 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании с руководителями управляющих компаний.
«Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из квартиры, – состояние подъезда, лестничной площадки и лифта. Неважно, какого года дом, – он должен быть комфортным, безопасным и чистым. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» на текущий год запланирован ремонт 110 подъездов», – написал в соцсети «ВКонтакте» глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
Утверждённый адресный перечень ремонта подъездов можно найти по ссылке. Сейчас управляющие компании формируют адресный перечень по текущему ремонту. В нём пока 47 подъездов.

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#подмосковье
#московская область
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На подмосковных федеральных трассах стартовала весенняя уборка
10 апреля 2024, 11:19

Фото: пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль»

На федеральных дорогах Московской области, подведомственных Федеральному казённому учреждению «Центравтомагистраль», начали наводить порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ФКУ.
«Дорожники моют ограждения, акустические и противоослепляющие экраны, светофоры, линии наружного освещения, дорожные знаки. Помимо этого, стартовала генеральная уборка на остановках общественного транспорта и площадках для отдыха, окраска автопавильонов, бортовых камней, дорожных знаков», – говорится в сообщении.
Также ведутся работы по очистке системы водоотвода, уборке мусора.

Дорожники продолжают устранят дефекты проезжей части. Для этого уже использовали более 10 тыс. тонн литого асфальтобетона на участках площадью свыше 280 тыс. кв м.

В ближайшее время на подведомственной сети федеральных трассах обновят разметку.

По данным ФКУ «Центравтомагистраль», в её управлении – более 1850 км федеральных автодорог, в том числе в Подмосковье – 1581 км.

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#московская область
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Блогер Маршенкулова стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма
10 апреля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/simpson33

В отношении блогера-феминистки Залины Машенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стал пост в социальной сети, в котором она называет людоедом военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как сообщает телеграм-канал Astra, дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ завёл Перовский межрайонный следственный отдел города Москвы. Причиной стала публикация в телеграм-канале «Женская власть», который ведёт Маршенкулова. Там блогер пишет, что сочувствовать тому, что произошло с «людоедом» Татарским, является лицемерием, так как он поддерживал специальную военную операцию России на Украине.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге девушка по имени Дарья Трепова вручила военкору статуэтку с вмонтированным в неё самодельным взрывным устройством. В результате взрыва Татарский погиб, а ещё 52 человека получили ранения. Сама Трепова позже заявила, что не знала о содержимом статуэтки.

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В Пушкинском округе построят малоэтажный кластер
10 апреля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Малоэтажный кластер смешанной застройки появится в районе села Семёновское Пушкинского городского округа, документацию о планировке застройки утвердили в региональном министерстве жилищной политики, сообщает пресс-служба ведомства.
«В новом кластере возведут 180 тысяч квадратных метров жилья — в индивидуальных и блокированных домах. Продавать квартиры и дома будут полностью готовыми для вселения — с подключёнными коммуникациями и отделкой», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках договора о комплексном развитии территории, застройщик возведёт два детских сада на 150 мест каждый, а также пристройку к Ельдигинской школе на 525 учеников. Кроме того, будет построена амбулатория на 80 посещений за смену, а также спортзал и спортивные площадки.

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#минжилполитики мо
#жильё
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Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри – видео
10 апреля 2024, 10:19

Фото: сайт Ростеха

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест, сообщили в «Ростехе».
В телеграм-канале госкорпорации опубликовано видео, на котором представлено испытание вооружения.

В ходе тестирования пистолет бросали об лед, заливали водой из лужи, закапывали в грязь и глину. Кроме того, пистолет-пулемет переехал внедорожник. Оружие продолжило работать, несмотря на такие условия.





В ведомстве отметили, что ранее подобные испытания не проводились. Пулемет пытались «убить» всем доступными способами, но не смогли, говорится в материале.

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#вооружения
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Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе рисунков о ПДД
10 апреля 2024, 10:18

Фото: благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной

Седьмой всероссийской конкурс детских рисунков «Россияне с рождения за безопасность движения!» проводит благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, принять в нём участие могут ребята в возрасте от трёх до 14 лет, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс приурочен к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения. Работы на конкурс принимаются с 8 апреля по 17 мая, их следует присылать на электронную почту konkurs.pdd@fond-edykina.ru», — говорится в сообщении.
Кроме того, юных жителей Московской области приглашают стать участниками III всероссийского конкурса чтецов и исполнителей стихов и песен о трамвае «Азбука трамвая». Возраст участников — от пяти до 18 лет. Приём конкурсных материалов начнётся 19 апреля и завершится 20 мая.

Более подробная информация о конкурсах «Россияне с рождения за безопасность движения!» и «Азбука трамвая» размещена на сайте фонда.

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