Российский суд заочно арестовал украинского активиста по уголовному делу

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского активиста Демьяна Ганула, который обвиняется в уничтожении или повреждении воинских захоронений и в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Об этом пресс-служба суда сообщила «Ленте.ру».
Отмечается, что арестованный будет заключён под стражу на два месяца с момента его задержании на территории России или с момента его экстрадиции в страну. Он объявлен в международный розыск.
В отношении Ганула возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
Напомним, что Демьян Ганул на годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе принёс на Куликово поле шашлыки, которые, по его словам, символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
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В отношении Ганула возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
Напомним, что Демьян Ганул на годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе принёс на Куликово поле шашлыки, которые, по его словам, символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
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Анастасия Чинкова