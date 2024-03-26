Суд арестовал пособника террористов Алишера Касимова на 2 месяца

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Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел вопрос об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова и вынес положительное решение, передает РИА Новости.
Пособник террористов заключен под стражу на 2 месяца. Он предоставил группе боевиков жилье для подготовки нападения и не смог убедить суд, что не знал о теракте.
Мать Касимова тяжело восприняла новость об аресте сына и считает, что он невиновен.
Ранее суд арестовал еще трех фигурантов уголовного дела о теракте. Одним из задержанных стал владелец автомобиля, на котором террористы пытались скрыться.
В понедельник 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе эфира на телеканале «Россия 24» сообщил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.
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Мать Касимова тяжело восприняла новость об аресте сына и считает, что он невиновен.
В понедельник 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе эфира на телеканале «Россия 24» сообщил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.
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Мария Федоровцева