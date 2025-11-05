Житель Южной Кореи спас около сотни человек после смерти
60-летний житель Южной Кореи Мун Чжу Хван стал посмертным донором, благодаря которому удалось помочь примерно 100 пациентам. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.
Мужчина скончался 9 августа 2025 года после внезапной потери сознания во время разговора с другом. В госпитале университета Чхонмун врачи зафиксировали прекращение мозговой активности. При жизни Хван всегда носил с собой карту донора и заранее зарегистрировался в соответствующем реестре. После смерти его тело передали в Национальный институт управления органами, тканями и кровью.
Как отмечают специалисты, донорские ткани могут сохраняться до пяти лет и использоваться для восстановления функций организма у множества тяжело больных людей — в отличие от органов, требующих немедленной пересадки.
Глава Корейского агентства по донорству органов (KODA) Ли Сам Ёль выразил благодарность семье Хвана и подчеркнул, что этот случай стал примером исключительного самопожертвования, способного подарить шанс на жизнь десяткам пациентов.
