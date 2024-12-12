Шольц намерен вновь созвониться с Путиным

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
Шольц подчеркнул, что звонок должен состояться, однако он призвал не питать иллюзий по этому вопросу.
Также канцлер Германии заявил, что был расстроен после того, как Путин «просто повторил все свои формулы» в ходе их последнего телефонного разговора.
Напомним, что Путин созвонился с Шольцем 2 декабря. Политики обсуждали украинский конфликт. Российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные походы Москвы к проведению СВО на Украине. Разговор состоялся по инициативе Германии.
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Также канцлер Германии заявил, что был расстроен после того, как Путин «просто повторил все свои формулы» в ходе их последнего телефонного разговора.
Напомним, что Путин созвонился с Шольцем 2 декабря. Политики обсуждали украинский конфликт. Российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные походы Москвы к проведению СВО на Украине. Разговор состоялся по инициативе Германии.
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Анастасия Чинкова