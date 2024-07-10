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В Подмосковье завершают проверку вентиляционных каналов и дымоходов

10 июля 2024, 14:37
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Проверку вентиляционных каналов и дымоходов в Московской области завершили на 94%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья. Под контролем его инспекторов идут проверки многоквартирных домов перед началом отопительного сезона.
Пройти проверку и получить паспорт готовности все МКД должны к 15 сентября. Для этого требуется прохождение обязательных процедур, включая осмотр дымовых каналов и вентиляции.
«Управляющие компании обязаны проверять системы вентиляции МКД не реже трёх раз в год и оперативно реагировать на все обращения жителей. С начала апреля уже обследовано более 36 тыс. систем вентиляции и дымоходов. До старта отопительного сезона в планах – проверить ещё порядка 3 тыс. элементов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.


Как рассказали в ведомстве, при осмотре вентиляционных каналов и дымоходов проверяют наличие загрязнений, повреждений, состояние уплотнительных элементов, фильтров, вентиляционных решёток и клапанов. Специалисты также должны убедиться, что вентиляционная система работает исправно и эффективно обеспечивает циркуляцию воздуха.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#проверки
#подмосковье
#московская область
На Осташковском шоссе временно изменилась схема проезда
10 июля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Схема движения на участке Осташковского шоссе в городском округе Мытищи изменена из-за строительства Мытищинской хорды «Виноградово – Болтино – Тарасовка), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 10 июля перекрыт участок Осташковского шоссе от Центральной улицы в деревне Погорелки до поворота к жилому комплексу «Императорские Мытищи», а также участок дублёра Осташковского шоссе в районе СНТ «Виктория», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что указанные участки будут перекрыты ориентировочно до 15 сентября. За это время в рамках реконструкции шоссе будет обустроено одностороннее движение и ливневая канализация.

В целом дорожные работы по строительству и организации движения по Мытищинской хорде должны быть завершены до конца текущего года.

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#дороги
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«Гонка за место под солнцем»: Психолог рассказала, как перестать быть достигатором
Психолог Смолярчук, как избавиться от синдрома достигатора
10 июля 2024, 14:35

Фото: IStock/AndreyPopov

Современные реалии предполагают постоянное движение по карьерной лестнице, саморазвитие и «успешный успех», о котором говорят на многих популярных курсах и тренингах. Однако видимый успех не всегда приносит человеку ощущение счастья и удовлетворения, потому что часто человеку мало и он хочет большего. По этой причине «достигаторы» в погоне за титулами жертвуют собственным здоровьем, взаимоотношениями с близкими, отдыхом и так далее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что во все времена существовали люди-достигаторы, отличающиеся друг от друга социальной средой.

«Если посмотреть на историю человечества, то люди всегда что-то доказывали. Поколение наших дедов доказывало миру, что они выиграли войну: экономические победы, стройки народного хозяйства, многодетность. Люди поколения 60-х годов доказывали себе, что могут получить бесплатное образование, воспользоваться квотой, сделать карьеру при огромном профиците вакансий, потому что в это время была статья в уголовном кодексе за тунеядство. Сегодня люди гонятся за местом под солнцем, которое обеспечит им благополучное существование», — объяснила эксперт.

По словам психолога, в вопросе достигаторства нужно подумать, зачем оно нужно, и, исходя из ответа, сформулировать определенные задачи, которые не станут причиной для физического и морального опустошения.

«Опять же человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане – это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами», — заключила специалист.

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Спиридонов призвал удалить песни поддерживающих ВСУ артистов из «Яндекс Музыки»
10 июля 2024, 14:23

Фото: iStock/grinvalds

Депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил о необходимости удалить из «Яндекс Музыки» композиции исполнителей, выражающих поддержку Вооружённым силам Украины и дискредитирующих Вооружённые силы России.
Он отметил, что сейчас песни таких артистов вполне доступны на сервисе.

«Прошу принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — приводит RT обращение Спиридонова на имя генерального директора «Яндекс Музыки».

До этого обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал пост певицы Аллы Пугачёвой о детской больнице в Киеве.

«Тот случай, когда соглашусь с Аллой Борисовной: терпению Божьему есть предел. Только касается это не русских воинов, нанёсших точный удар по военному объекту, который прикрыли расположенной рядом детской больницей (и среди детей жертв нет), а самой Пугачёвой, её мужа-комика-иноагента и им подобных либеральных беглецов. Тех «пацифистов» и «гуманистов», которые страдают диковинным недугом — одноглазие в сочетании с одной извилиной», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.

Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве.

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#яндекс
#пост
#меры
#всу
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Стало известно, сколько россиян получают удовольствие от работы
Опрос: Почти 20% россиян получают удовольствие от работы
10 июля 2024, 14:03

Фото: iStock/stockfour

Опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.
Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов. Как передаёт RT, ещё 21% видит целью ежедневного труда продвижение по карьерной лестнице.

Призванием свою работу чаще всего считают дизайнеры, воспитатели, PR-менеджеры, врачи и учителя.

До этого эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, что с помощью красных предметов в интерьере можно привлечь доход и финансовое благополучие.

«Красный относится к элементу Огня. Он мощный, дает энергию, а значит, и силы для финансового потока. Поэтому хорошо будет разместить в интерьере, например, свечи, китайские фонарики или статуэтки красного цвета», — отметила в беседе с «Москвой 24» Богданова.

Ранее специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше 100 тыс. рублей.

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#доходы
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Мизулина: блогер Гасанов скрывается от правосудия
10 июля 2024, 13:51

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что блогер Гусейн Гасанов скрывается. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале
По словам Мизулиной, после того как информация о Гасанове была передана в МВД, на него обратили внимание, сообщили в RT.

«Налоговая обратилась в суд с иском, некоторые его компании были закрыты из-за долгов перед государством, а он сам находится в бегах», — заявила она.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета выразила надежду на то, что ФНС, МВД и Следственный комитет разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она отметила, что материалы по Эдварду Билу были направлены в СК ещё в декабре.

В апреле Мизулина сообщила, что ссылки на аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick были внесены в реестр запрещённой информации Роскомнадзора (РКН).

Среди них оказались Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим, Николай Лебедев и Юрий Хованский.

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Отрезают, пришивают: Психолог Смолярчук раскрыла, на что готовы женщины в «войне за мужчин»
Психоаналитик Смолярчук: между современными женщинами идет война за мужчин
10 июля 2024, 13:50

Фото: iStock/Deagreez

Современные стандарты красоты и успешности в женском обществе очень высоки. Повсюду буквально летают лозунги о том, что нужно быть красивой, ухоженной, успешной, развитой со всех сторон. Но иногда подобные «программы» играют злую шутку: в погоне за современными реалиями некоторые девушки теряют себя и упускают свое счастье.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что подобная «гонка» за стандартами связана с тем, что для многих женщин психологически важен вопрос о состоятельности на брачном рынке.
«Психологически для некоторых женщин стоит вопрос о состоятельности на брачном рынке, вопрос конкурентности среди взрослеющих и стареющих женщин. У нас всегда к 30 годам возрастного ценза уже нарушается демографический индекс. И к 30 годам, как в песне, на 10 девчонок всего 9 ребят, к 40 годам на каждую женщину 8 мужчин, к 50 годам — 5. То есть за мужчину (даже асоциального, алкоголика, наркомана, неработающего, с болезнями, инвалидизированного) среди российских женщин идет негласная война. И естественно для этого нужны возможности и ресурсы», — рассказала эксперт.

По словам психоаналитика существует две категории женщин: те, которые покупают мужчин, и те, которые традиционным способом к ним приходят.

«Кто-то делает карьеру и мужчин просто покупает. Например, она делается богатой и может просто выйти и одним дуновением ветра своих ухоженных волос или указывающим перстом выбрать мужчину, который не умеет зарабатывать, у которого нет возможности. И она этого мужчину назначит своим мужем. А другая женщина пойдет более традиционным путем: будет работать над собой, разучится отдыхать, думая, что ее место под солнцем будет занято более успешной, красивой, молодой и образованной. Эта бесконечная гонка среди женщин создала перфекционизм — быть лучше среди лучших, какие-то создавать бесконечные гонки к совершенству», — поделилась специалист.

Она добавила, что любое стремление к совершенству бесконечно и приводит к единственному концу — смерти.

Ирина Смолярчук отметила, что сейчас соревнования между людьми происходят в том числе с помощью совершенствования внешности, однако в состязании со старостью выиграть не невозможно.

«Не стоит с этим бороться, единственный здравый смысл в этом — заботиться о себе. Нужно помнить о вредных привычках, базово ухаживать за собой. Я не говорю о крайностях, когда люди страдают дисморфофобией (отрезают, пришивают) — это пациенты психиатров, а просто за собой ухаживать заботиться, это нормальная жизнь образованного человека», — заметила психолог .

В завершении беседы она посоветовала чаще задавать себе вопросы: кому и что я доказываю? Зачем я доказываю? Это поможет не потерять себя в гонке за «место под солнцем».

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#любовь
#брак
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В российском регионе православную церковь начали обносить колючей проволокой
В Дагестане православную церковь обнесли колючей проволокой
10 июля 2024, 13:43

Фото: iStock/Shynearwitch

В Дагестане православные церкви начали обносить колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана».
На опубликованных кадрах можно заметить церковь. Прилегающая к ней территория огорожена забором, на котором установлена колючая проволока.

Согласно информации источника, снимок был сделан в Каспийске. Иные подробности в настоящее время неизвестны.

Напомним, 23 июня текущего года в Дагестане было совершено несколько террористических нападений. Целью одного из них стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Примечательно, что нападение было совершено в день Святой Троицы. В результате этих терактов погибли священник РПЦ и несколько полицейских.

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#храм
#нападение
#церковь
#закон
#дагестан
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В Госдуме приняли закон о введении туристического налога в РФ
10 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto/newsistock

Закон о введении туристического налога в РФ приняли в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщает ТАСС.
По информации журналистов, муниципальные власти сами определят размер этого налога. Его будут платить по месту расположения гостиниц. Некоторых граждан, включая героев СССР И РФ, а также героев спецоперации освободят от него.

Известно, что в 2025 году налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания. Она будет прибавлять в год по одному процентному пункту до 2029 года.

Законопроект о туристическом налоге рассмотрели во втором чтении в минувший вторник, 9 июля. Уточнялось, что налоговые ставки будут зависимы от сезонности и категории средства размещения, однако не могут завышаться или занижаться по отношению к предельным величинам, указанным в Налоговом кодексе.

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#новости
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Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Беларусью
10 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto / IvanSpasic

Польша закрыла границу для белорусских грузовиков в пункте пропуска «Козловичи»
В белорусском таможенном ведомстве сообщили, что в ночь на понедельник у пункта скопилось около 600 грузовиков.

Как сообщает ТАСС, ограничения вступили в силу в 3 часа ночи 10 июля.

«Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства. Причина закрытия пункта пропуска не уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее Минск пообещал реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной.

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