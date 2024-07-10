В Подмосковье завершают проверку вентиляционных каналов и дымоходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Проверку вентиляционных каналов и дымоходов в Московской области завершили на 94%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья. Под контролем его инспекторов идут проверки многоквартирных домов перед началом отопительного сезона.
Пройти проверку и получить паспорт готовности все МКД должны к 15 сентября. Для этого требуется прохождение обязательных процедур, включая осмотр дымовых каналов и вентиляции.
Как рассказали в ведомстве, при осмотре вентиляционных каналов и дымоходов проверяют наличие загрязнений, повреждений, состояние уплотнительных элементов, фильтров, вентиляционных решёток и клапанов. Специалисты также должны убедиться, что вентиляционная система работает исправно и эффективно обеспечивает циркуляцию воздуха.
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«Управляющие компании обязаны проверять системы вентиляции МКД не реже трёх раз в год и оперативно реагировать на все обращения жителей. С начала апреля уже обследовано более 36 тыс. систем вентиляции и дымоходов. До старта отопительного сезона в планах – проверить ещё порядка 3 тыс. элементов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в ведомстве, при осмотре вентиляционных каналов и дымоходов проверяют наличие загрязнений, повреждений, состояние уплотнительных элементов, фильтров, вентиляционных решёток и клапанов. Специалисты также должны убедиться, что вентиляционная система работает исправно и эффективно обеспечивает циркуляцию воздуха.
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Лора Луганская