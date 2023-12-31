Жителей Курской области призвали оставаться дома на фоне обстрела Белгорода

Фото: сайт Кремля
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона оставаться дома из-за удара украинской армии по Белгороду. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Также с обращением к жителям выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём Telegram-канале он сообщил об отмене всех праздничных массовых мероприятий в регионе. Он выразил надежду на то, что жители понимающе отнесутся к принятию такого решения.
Старовойт и Гусев выразили соболезнования родным и близким тех, кто оказался жертвами или пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода.
По последним данным, в результате атаки на Белгород погибли 24 человека, среди которых четверо детей. Ещё 109 получили ранения разной степени тяжести.
Читайте также:
Ещё один ребёнок погиб из-за обстрела Белгорода, число жертв достигло 24
Из-за трагедии в Белгороде отменены новогодние салюты во Владивостоке
Магадан отменил все новогодние торжества из-за белгородской трагедии
Старовойт и Гусев выразили соболезнования родным и близким тех, кто оказался жертвами или пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода.
Читайте также:
Ещё один ребёнок погиб из-за обстрела Белгорода, число жертв достигло 24
Из-за трагедии в Белгороде отменены новогодние салюты во Владивостоке
Магадан отменил все новогодние торжества из-за белгородской трагедии
Анастасия Чинкова