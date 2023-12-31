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Ещё один ребёнок погиб из-за обстрела Белгорода, число жертв достигло 24

Гладков: число погибших от обстрела ВСУ Белгорода достигло 24 человек
31 декабря 2023, 11:10
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он написал, что согласно данным на 8:30 мск, погиб ещё один ребёнок. Также в больнице не приходя в сознание скончался пострадавший, за жизнь которого боролись врачи федеральных и региональных лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 22 человека, в числе которых трое несовершеннолетних.


Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

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#вячеслав гладков
#белгород
#обстрел
#всу
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Число погибших от обстрела Белгорода продолжает расти
Губернатор Гладков: число погибших при обстреле Белгорода достигло 22
31 декабря 2023, 10:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, жертвами террористической атаки украинских военных стали 22 мирных жителя, один из пострадавших скончался в лечебном учреждении.

Число пострадавших увеличилось до 109, из которых 25 тяжело раненых готовят к перевозке в федеральные клиники.

Гладков выразил благодарность коммунальным службам города и волонтёрам, которые работают над устранением последствий обстрела и приводят улицы Белгорода в порядок.

В субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.

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#белгород
#погибшие
#обстрел
#всу
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Белгородский губернатор рассказал о масштабе повреждений после обстрела ВСУ
Гладков: После обстрела ВСУ повреждения выявили в 30 домах и 344 квартирах
31 декабря 2023, 06:15

Фото: iStock/frantic00

После обстрела Белгорода украинскими военными различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых есть школа, лицей и детский сад. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц Белгорода. Мэр города Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Количество погибших после обстрела Белгорода, по словам Вячеслава Гладкова, увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.

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#дома
#квартиры
#белгород
#вячеслав гладков
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CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou
31 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/SHansche

В контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.

По данным CENTCOM, это уже двадцать третье незаконное нападение хуситов на международное судоходство, начиная с 19 ноября.

За последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. The Times со ссылкой на Пентагон сообщает о значительном усилении огневой мощи. Источники утверждают, что Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле.
Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.


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#контейнеры
#судно
#ракета
#сша
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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21 человека
Гладков: При обстреле Белгорода погиб 21 человек, в том числе трое детей
31 декабря 2023, 01:00

Фото: сайт Кремля

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.

К настоящему времени после обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.



Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.

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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

#погибшие
#белгород
#обстрел
#вячеслав гладков
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Два хоккеиста юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области
31 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/Motortion

Хоккеисты из детской команды «Чайка» Максим Лебедев и Артём Потапов погибли в ДТП в Вологодской области, сообщает телеканал РЕН ТВ. Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
По информации SHOT, трагическая авария произошла днëм 30 декабря на трассе А-114 в Череповецком районе: водитель минивэна «Ford S-Max» не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с фурой Scania. Юные спортсмены в этот момент находились на заднем пассажирском сидении, не были пристëгнуты и погибли на месте.



Родным и близким юных спортсменов уже выразили соболезнования Федерация хоккея Вологодской области, а также хоккейные клубы «Чайка» и «Череповец».

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#дтп
#дети
#смерть
#хоккей
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В Харькове произошла серия взрывов, есть пострадавшие
31 декабря 2023, 00:03

Фото: iStock/3sbworld

В Харькове в субботу вечером произошло несколько взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По состоянию на данный момент известно о 19 пострадавших, среди них двое детей 14 и 16 лет.
Также есть повреждения лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов, общественных мест и транспорта. Один из ударов повредил здание детского сада. Кроме центральной части города, зафиксированы три попадания в Индустриальном районе Харькова.

В местных каналах пишут, что удар пришёлся по расположению иностранных наёмников в центре города (предположительно, на фото гостиница, где жили военные), но эта информация не подтверждена.



Сообщается и о взрывах в Черниговской области. Воздушная тревога объявлена в восточной и южной частях Украины.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ «работают на ту сторону», после этого в Харькове сообщили о прилётах.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. По уточнённой информации, количество погибших увеличилось до 20 человек

В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

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#харьков
#взрывы
#украина
#белгород
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МЧС: Число погибших в Белгороде выросло до 18 человек
30 декабря 2023, 23:46

Фото: iStock/Stefan_Rotter

Число погибших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода увеличилось до 18 человек, пострадали 111 мирных жителей. Об этом сообщило МЧС России.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.

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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

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#белгород
#обстрел
#всу
#погибшие
#мчс
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Умерла диктор советского телевидения Галина Зименкова
30 декабря 2023, 23:13

Фото: iStock/dragana991

Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, сообщает сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.
Телеведущий Дмитрий Борисов ранее написал в своём Telegram-канале, что Зименкова долго болела, и скончалась вечером 29 декабря в реабилитационном центре.

«В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ. Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце», — сказано о Зименковой на сайте Первого канала.

Уроженка Казани, Зименкова закончила театральное училище, а позже — Ленинградский институт культуры имени Н.К. Крупской. Несколько лет она проработала на радио Казани, вела концерты, но в конце концов переехала в Москву, связав свою жизнь с телевидением.



Кроме того, Галина Михайловна очень много преподавала: она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве объясняла начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.

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#ссср
#телевидение
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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Детский омбудсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли трое детей
30 декабря 2023, 21:25

Фото: iStock/izzzy71

Трое детей погибли при обстрелах в Белгороде, ещё 15 получили ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Она отметила, что в результате атак ВСУ на город погибли трое детей, ранения получили 15, из которых пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

Львова-Белова добавила, что пострадавшим детям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее МЧС России отмечало, что погибли двое детей.

В субботу ВСУ нанесли массиорованные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибшими числятся 14 человек, из которых трое – дети. Ещё 108 человек получили ранения различной степени тяжести.

Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек.

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#белгород
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#украина
#обстрел
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