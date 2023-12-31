Ещё один ребёнок погиб из-за обстрела Белгорода, число жертв достигло 24

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Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он написал, что согласно данным на 8:30 мск, погиб ещё один ребёнок. Также в больнице не приходя в сознание скончался пострадавший, за жизнь которого боролись врачи федеральных и региональных лечебных учреждений.
Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 22 человека, в числе которых трое несовершеннолетних.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Анастасия Чинкова