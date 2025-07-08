Жителей Кузбасса поздравили с Днем семьи, любви и верности
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщает «Сiюдепо».
По словам Середюка, этот особенный праздник является особенно теплым.
«Мы гордимся, что Кузбасс — большая и дружная семья, где каждый вкладывает душу и направляет усилия на развитие и преображение нашего региона. Дорогие друзья! Желаю вам всегда чувствовать внимание и поддержку дорогих и близких людей!» — обратился глава региона к жителям.
Он также пожелал, чтобы в домах кузбассовцев царили счастье, мир и благополучие.
Тем временем в Москве на Гоголевском бульваре и в Екатерининском парке начала работу уличная фотовыставка «Семья сквозь ХХ век». Мероприятие приурочили ко Дню семьи. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Главного архивного управления.
«В День семьи, любви и верности на Гоголевском бульваре и в Екатерининском парке Главархив Москвы открыл уличную фотовыставку «Семья сквозь ХХ век», посвященную трансформации образа семьи в России на протяжении ХХ века», — пояснили в ведомстве.
Выставка демонстрирует изменения семейного уклада, моды и традиций от царской эпохи до советского времени.
Посетить экспозицию можно до 8 августа.