Жителей Кузбасса поздравили с Днем семьи, любви и верности

08 июля 2025, 13:00

Фото: iStock/anyaberkut

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщает «Сiюдепо».





По словам Середюка, этот особенный праздник является особенно теплым.





«Мы гордимся, что Кузбасс — большая и дружная семья, где каждый вкладывает душу и направляет усилия на развитие и преображение нашего региона. Дорогие друзья! Желаю вам всегда чувствовать внимание и поддержку дорогих и близких людей!» — обратился глава региона к жителям.

«В День семьи, любви и верности на Гоголевском бульваре и в Екатерининском парке Главархив Москвы открыл уличную фотовыставку «Семья сквозь ХХ век», посвященную трансформации образа семьи в России на протяжении ХХ века», — пояснили в ведомстве.