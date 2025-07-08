В Павловском Посаде провели концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности, состоялся в преддверии праздника в доме культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Творческие коллективы ДК «Филимоновский» исполнили для зрителей песни о любви, семье и домашнем уюте. Исполнялись как современные, так и народные композиции», — говорится в сообщении.
Гости увидели и хореографические номера, в том числе от приглашённых артистов: танцевального коллектива ДК «Елисеевский».

Артисты и сотрудники Дома культуры поздравили всех с наступающим праздником, пожелали им хорошего настроения, семейного счастья и поддержки близких.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.

Лев Каштанов

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