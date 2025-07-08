В парках Подмосковья отпразднуют День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечают в Московской области праздником «Семья. Лето. Парк». О мероприятиях, которые ждут гостей подмосковных парков 8 июля, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Сегодня, в День семьи, любви и верности, приглашаю всех в наши парки на праздник «Семья. Лето. Парк». Пусть в каждом доме всегда царит любовь, взаимоподдержка и тепло», — написал губернатор Московской области в своём Telegram-канале.Он также сообщил, что в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организованы мастер-классы, лекции по психологии и ароматерапии, а также народные игры и хоровод. В парке «Покровский» в Хотькове гостей ждут городошные сражения, серсо, мастер-классы по плетению венков, народной игрушке и столярному делу, а также чаепитие и концерт «Сила традиций».
В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево помимо мастер-классов и концерта проведут конкурс рисунка «Семья — моя крепость» и квест «В поисках семейного счастья». Гостям парка «Беличий» в Краснознаменске не только предложат развлечения, но и подарят воздушные шары. А в сквере им. В.А. Зайцева в Коломне можно сделать зарядку с тренером и провести семейную фотосессию.