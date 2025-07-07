День семьи, любви и верности в Раменском объединил жителей разных возрастов
В Раменском парке культуры и отдыха прошли масштабные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Праздник объединил жителей разных возрастов. Организаторы подготовили программу с концертами, мастер-классами и спортивными активностями
«Праздничные гуляния начались с концерта, на котором выступили лучшие творческие коллективы городских учреждений культуры. Затем семейным пары, отметившим в этом году юбилеи совместной жизни, вручили грамоты и подарки. Для детей организовали мастер-классы по рисованию, столярному делу и изготовлению народных кукол. Ребята с удовольствием участвовали в анимационной программе с играми и танцами», – говорится в сообщении.
Взрослые могли купить уникальные изделия ручной работы на выставке-ярмарке местных ремесленников. Также в парке прошел фестиваль «РОДник» с беседами о семейных традициях и казачьими забавами.
Вторую часть концерта украсило выступление воздушных гимнастов студии «Точка невесомости».