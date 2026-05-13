Жителей Кузбасса предупредили о предстоящем снеге

13 мая 2026, 14:43

В ближайшие дни в Кемеровской области ожидается мокрый снег. Уже к концу недели в регионе значительно потеплеет. Об этом сообщили синоптики «Западно-Сибирского УГМС».





Так, в ночь на 14 мая температура составит порядка -2…-7 °С. Днем воздух прогреется до +4…+9 °С, а местами до +14 °С. На большей территории Кузбасса ожидается дождь и мокрый снег, а также туманы.





«15 мая ночью сохранится -2…-7 °С, по югу до +3 °С. Днем потеплеет до +10…+15 °С. Преимущественно без осадков, по югу возможны небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. 16 мая ночью ожидается -2…+3 °С. Днем температура поднимется до +13…+18 °С, местами до +23 °С», — приводит «Сiбдепо» прогноз синоптиков.

«Очень велики контрасты между западом и востоком. Например, в Чебоксарах к концу недели +28…+29 °C, в Нижнем Новгороде — +26…+27 °C, в Казани — до +30 °C. А в Смоленске всё это время будет не выше +15…+20 °C», — уточнил эксперт.