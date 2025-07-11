Жителей Кузбасса предупредили о сильных ливнях с градом и шквалистым ветром

11 июля 2025, 12:40

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В ближайшие три дня в Кемеровской области ожидаются сильные ливни с градом и порывами ветра до 22 м/с. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.





Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности во время непогоды.





«С сегодняшнего дня и по 13 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные, очень сильные дожди, ливни, град. Вдобавок во время гроз местами будет шквалистое усиление ветра до 22 м/с», — говорится в статье.

«Мы считаем, что сегодняшний и завтрашний день будут самыми жаркими. В воскресенье жаркая погода сохранится, при этом будут собираться кратковременные дожди. Но они не улучшат состояние воздуха», — отметила синоптик.