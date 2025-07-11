Жителей Кузбасса предупредили о сильных ливнях с градом и шквалистым ветром
В ближайшие три дня в Кемеровской области ожидаются сильные ливни с градом и порывами ветра до 22 м/с. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.
Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности во время непогоды.
«С сегодняшнего дня и по 13 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные, очень сильные дожди, ливни, град. Вдобавок во время гроз местами будет шквалистое усиление ветра до 22 м/с», — говорится в статье.
Тем временем в Москву на следующей также неделе придут дожди с грозами, а температура постепенно начнет понижаться, рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.
«Мы считаем, что сегодняшний и завтрашний день будут самыми жаркими. В воскресенье жаркая погода сохранится, при этом будут собираться кратковременные дожди. Но они не улучшат состояние воздуха», — отметила синоптик.
При этом с 14 июня погода станет более комфортной. Днем ожидается до +30 °С, а ночи станут менее жаркими.