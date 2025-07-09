Более чем в 30 подмосковных парках заработали питьевые фонтанчики

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды установил в 34 парках Подмосковья питьевые фонтанчики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



«Такие фонтанчики обладают трёхступенчатой системой фильтрации. Она очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжёлых металлов. Наличие фонтанчиков в парках сокращает количество пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии», – рассказали в ведомстве.
В каких именно парках установили гидротехнические сооружения, можно узнать на сайте ведомства.

Питьевые фонтанчики будут работать весь летний сезон, до сентября. Жители и гости региона во время прогулки могут бесплатно набирать на территории парков чистую воду.





Лора Луганская

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