Более чем в 30 подмосковных парках заработали питьевые фонтанчики

09 июля 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды установил в 34 парках Подмосковья питьевые фонтанчики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Такие фонтанчики обладают трёхступенчатой системой фильтрации. Она очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжёлых металлов. Наличие фонтанчиков в парках сокращает количество пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии», – рассказали в ведомстве.