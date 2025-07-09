Более чем в 30 подмосковных парках заработали питьевые фонтанчики
Один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды установил в 34 парках Подмосковья питьевые фонтанчики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Такие фонтанчики обладают трёхступенчатой системой фильтрации. Она очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжёлых металлов. Наличие фонтанчиков в парках сокращает количество пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии», – рассказали в ведомстве.В каких именно парках установили гидротехнические сооружения, можно узнать на сайте ведомства.
Питьевые фонтанчики будут работать весь летний сезон, до сентября. Жители и гости региона во время прогулки могут бесплатно набирать на территории парков чистую воду.