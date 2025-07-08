Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за грозы с градом
В компаниях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности, сообщили в региональном Минэнерго. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до утра 9 июля в отдельных районах Подмосковья ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с.
«Оснащение бригад инвентарём, экипировкой и средствами защиты проверено заблаговременно. К работам подготовлены спецтехника, машины и механизмы. Резервные источники электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации готовят к оперативному выдвижению к объектам ЖКХ и социально значимым объектам. Установлено взаимодействие с местными органами МЧС, ЕДДС, оперативными штабами городских и муниципальных образований», – говорится в сообщении.Около 800 оперативно-выездных бригад и примерно 3,8 тыс. специалистов Мособлэнерго, «Россети МР» и «МОС АВС» переведены на усиленный режим работы. Бригады обеспечены необходимой техникой, в том числе резервными источниками электроснабжения и 331 передвижной дизельной электростанцией.
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Сообщить о нарушении электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220). Можно также написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре или позвонить на телефон горячей линии Мособлэнерго 8(495)99-500-99.