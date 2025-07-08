Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за грозы с градом

08 июля 2025, 21:06

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В компаниях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности, сообщили в региональном Минэнерго. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до утра 9 июля в отдельных районах Подмосковья ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с.





