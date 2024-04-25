Добровольцу СВО из Молдавии грозит депортация и 23 года тюрьмы на родине

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Участнику спецоперации из Приднестровья Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за «наёмничество» после расформирования подразделения «Каскад».
Караман приехал в ДНР в июле 2023 года, чтобы отстаивать интересы русскоязычных граждан. Он вместе с одноклассником подписал контракт в Минобороны РФ, и принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре.
Однако сейчас существует угроза, что Карамана и его одноклассника могут депортировать из России на родину, так как они не смогли получить российские паспорта. С сентября 2023 года мужчины пытались получить гражданство РФ, однако им всё время отказывали, причём устно.
При этом Караман не собирается покидать зону СВО и хочет заключать контракт уже с другим подразделением.
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Однако сейчас существует угроза, что Карамана и его одноклассника могут депортировать из России на родину, так как они не смогли получить российские паспорта. С сентября 2023 года мужчины пытались получить гражданство РФ, однако им всё время отказывали, причём устно.
«Нам обещали гражданство. Я приехал воевать за страну, за русскоязычный народ. И вопрос: к чему тогда я воевал, за что, если меня сейчас отправят домой на 23 года тюрьмы?» — сказал мужчина в интервью RT.
При этом Караман не собирается покидать зону СВО и хочет заключать контракт уже с другим подразделением.
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Элина Позднякова