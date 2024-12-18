Жителей Московской области предупредили о новой схеме мошенников

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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками МФЦ и сообщают о якобы неполученных результатах услуг, которые теперь хранятся в «архиве», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники утверждают, что срок получения готового документа или результата услуги истёк, и теперь они будут отправлены в архив МФЦ. Это создаёт ощущение срочности и необходимости быстрого решения проблемы. В рамках телефонного разговора мошенники предлагают зарегистрироваться, используя конфиденциальную информацию, и заказать доставку документов на дом.
Предложение доставить документы на дом — это ещё один приём мошенников, цель которого — заставить человека поверить в реальность ситуации и предоставить свои данные. Затем жертве приходит СМС с «проверочным» кодом. Когда человек сообщает мошенникам этот код, они получают доступ к его онлайн-банку или аккаунту на портале «Госуслуги». Таким образом, преступники получают личную информацию.
Как обезопасить себя от киберпреступников:
- нельзя передавать личные данные и коды из SMS-сообщений третьим лицам;
- не следует выполнять требования звонящего, если разговор вызывает подозрения;
- рекомендуется позвонить в организацию по официальному номеру (Единый номер контакт-центра МФЦ Московской области: 122 голосовое меню 3) или посетить её лично. Адреса и часы работы многофункциональных центров Московской области можно найти на карте офисов на региональном портале государственных услуг.
Для повышения уровня цифровой грамотности и получения информации о кибербезопасности доступен раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале государственных услуг Московской области. Он раздел находится на главной странице портала в категории «Сервисы» и доступен бесплатно и без регистрации.
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