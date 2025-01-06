Люди на снегоходах провалились под лед в Карелии

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Шесть снегоходов оказались подо льдом в Карелии, спасли 11 человек, тяжело никто не травмирован, проинформировал региональный оперштаб в Telegram-канале.
«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — сказано в публикации.Спасатели уточнили, что все участники произошедшего выбрались своими силами. Среди них было трое детей. Спасатели всех доставили на берег.
Перед этим сообщалось, что устроили восьмилетние школьники в Санкт-Петербурге. Детей задержала полиция. О том, что грозит их родителям, читайте в нашем материале.
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Никита Кротов