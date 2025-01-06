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Люди на снегоходах провалились под лед в Карелии

В Карелии шесть снегоходов оказались подо льдом, спасли 11 человек
Фото: istockphoto/lukarener

Фото: istockphoto/lukarener

Шесть снегоходов оказались подо льдом в Карелии, спасли 11 человек, тяжело никто не травмирован, проинформировал региональный оперштаб в Telegram-канале.
«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — сказано в публикации.
Спасатели уточнили, что все участники произошедшего выбрались своими силами. Среди них было трое детей. Спасатели всех доставили на берег.



Перед этим сообщалось, что устроили восьмилетние школьники в Санкт-Петербурге. Детей задержала полиция. О том, что грозит их родителям, читайте в нашем материале.

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Похищенный в Грузии россиянин обнаружен мертвым в реке Накра, обвиняемых нашли
06 января 2025, 20:41

Фото: istockphoto/bruev

Бизнесмен, похищенный в Грузии, обнаружен мертвым в реке Накра, заявили журналистам в республиканском МВД. Правоохранители уточнили, что обвиняемые по делу уже задержаны.
«Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись», — пояснили в ведомстве.
По данным полиции, все произошло накануне в воскресенье, 5 января. Фигуранты напали на семью из России. Злоумышленники перегородили путь и, пригрозив оружием, увезли мужчину. Семейная пара следовала из Зугдиди в Местию.

Задержанные могут получить до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Перед этим стало известно, что исчезнувшего во время отдыха предпринимателя ищут уже месяц.

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Полиция установила личность поджигателя ёлки у администрации в Новокузнецке
06 января 2025, 18:40

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новокузнецке правоохранители установили подростка, который поджег искусственную елку у здания администрации. Об этом информирует Сибдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. Уточняется, что 13-летний преступник был задержан недалеко от места преступления. По данным ведомства, мальчик, учащийся в 7 классе, состоит на учёте.

После установления суммы ущерба, будет решён вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка. Истинные мотивы злоумышленник сообщить полицейским не смог.

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«Так любили, что убили»: Родители заморили голодом двухлетнюю дочку и все списали на болезнь
06 января 2025, 17:39

Фото: iStock/jrmiller482

Страшная трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре в ноябре прошлого года. Мать 27 лет и отец 29 лет лишили свою двухлетнюю дочь жизни, сознательно не давая ей есть и пить в течение нескольких месяцев.
В июне родители приняли жестокое решение — избавиться от ребёнка, не оставляя видимых следов на теле. В начале ноября ребенок скончался от истощения. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычная семья


Фото: iStock/Lisa5201

Маленькая Соня появилась на свет в декабре 2021 года. Она была вторым ребенком в семье. Родители писали в социальных сетях, что очень любят своих детей. Соседи положительно отзывались о молодой семье, говорили, что жили тихо и дружно. Старшую дочку на выходные забирала бабушка, а с младшей почти все время была мать.

Стоит отметить, что официально в семье никто не работал, отец время от времени подрабатывал на стороне, а мать иногда занимаясь уборкой чужих квартир. Внешне семья не привлекала внимания и со стороны казалось, что в ней всё спокойно. Однако за закрытыми дверями происходили поистине ужасные события.

Решили избавиться от ребенка без следов насилия


Фото: iStock/itsmejust

С годовалого возраста ребёнок перестал наблюдаться в детской поликлинике. В июне 2024 года родители решили заморить малышку голодом. За несколько месяцев маленькая Соня похудела до 10 килограмм, почти вдвое уменьшив массу тела. Несмотря на то, что дочь была истощена и слаба, горе-родители не обращали внимания на её страдания. К октябрю девочка еле передвигалась, уже не плакала и не просила есть. В последние дни жизни ребёнка родители были свидетелями его тяжёлых страданий, но никто не отступил от задуманного.

«По версии следствия, в г. Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие. Лишали её еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребёнок скончался», — цитирует слова старшего помощниа руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО издание vestidv.ru.

Тело девочки обнаружили родственники. Они же вызвали на место происшествия бригаду медиков и сотрудников правоохранительных органов. Поначалу родители говорили, что ребёнок умер от неизвестной болезни, которая длилась долго, но экспертиза выявила истинную причину смерти.


В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19
В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19


Уголовное дело


Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. На допросе родители сознались, что регулярно ограничивали ребёнка в доступе к воде и пище. А также сообщили, что не хотели появления дочери на свет и не планировали заниматься её воспитанием. Установлено, что ни один из подозреваемых не состоял на учёте у психиатра и не проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости, убийство 2-летней Сони было преднамеренным и холоднокровным.

Родителям девочки вменяют преступления предусмотренные ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 117 УК РФ (истязание). За содеянное, совершенное группой лиц по предварительному сговору, оставление в опасности в отношении заведомо беспомощного несовершеннолетнего и истязания им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба родителя ожидают суда в следственном изоляторе.

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Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
SHOT: Российский турист ушёл из отеля на Гоа и не вернулся, его ищут уже месяц
06 января 2025, 14:56

Фото: iStock/nakonechnyy

46-летний российский бизнесмен Иван Ровейн пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
1 декабря мужчина полетел с друзьями в отпуск в Индию. Однако спустя пять дней Иван внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.

С того времени на связь россиянин не выходил. Его друзья обращались в местные правоохранительные органы и сами занимались его поисками, пока не закончились визы. 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. В настоящее время они продолжают искать мужчину.

По словам местных жителей, они якобы видели похожего российского туриста в местном кафе. Иных подробностей пока нет.

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«Сказал снимать штаны»: отчим из Тюмени 9 лет насиловал падчерицу, за что родная мать наказала девочку
06 января 2025, 13:41

Фото: iStock/Motortion

9-летнее насилие над девочкой из Тюмени закончилось полной безнаказанностью ее отчима. Мужчина вышел на свободу в зале суда и вернулся в семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Новый член семьи


Олеся жила с мамой счастливой жизнью в квартире на окраине Тюмени до тех пор, пока в ее жизни не появился новый избранник матери — Сергей. В далеком 1999 году мужчина стал жить с семьей на правах отца. Тогда юной Олесе было всего 6 лет. По ее словам, мужчина почти не имел работы, а деньги тогда зарабатывала ее мать. Женщина часто была в командировках, а отчим много времени проводит с девочкой.

«Мама уехала в командировку, а он в тот же вечер сказал мне, что нужно помыться. Повел в ванную, раздел и начал меня мыть», — вспоминает Олеся в интервью изданию 72.ru.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После того как мать узнала про этот эпизод с ванной, отругала девочку — за то, что та позволяет себя мыть взрослому мужчине. Однако это было только начало. В отсутствие матери отчим развлекал малышку странными играми. Олеся рассказала, что во время игр Сергей необычно обнимал ее и просил трогать карманы его брюк.

Когда девочке исполнилось 7 лет Сергей придумал альтернативное наказание. Вместо ударов ремнем отчим заставлял маленькую Олесю раздеваться и вставать на четвереньки. Девочка ничего не понимала и очень боялась ударов ремнем, поэтому соглашалась на «другое наказание».

Наказания менялись с возрастом девочки


Фото: iStock/kieferpix

Странные игры с ребенком продолжались постоянно на протяжении долгих лет. В 2004 году семья перебралась жить в загородный дом и вместе с ними почти год жил родной брат матери. Этот год был затишьем в жизни Олеси. Но после переезда родственника жены, отчим принялся заниматься воспитанием девочки с большим энтузиазмом.

«Весной 2006 года я взяла наушники без спроса. Он решил меня наказать. Сказал снимать штаны. Я сняла, а мне 13 лет и у меня уже признаки полового созревания. Тогда он сказал: «Уже можно наказывать по-другому», — делится девушка.

Заметив, что его падчерица выросла, Сергей начал склонять её к более интимным отношениям. Тринадцатилетняя девочка осознавала, что над ней совершается насилие, но не знала, к кому обратиться за помощью.

«В тот момент я боялась и маму, и отчима. Я не знала, что мне делать и куда бежать. Каждое его действие со мной вызывало дикий страх. Я реву взахлеб, трогаю его половой орган, а его это не останавливает. На лице никогда не было эмоций. В 14 лет он прямо говорил: «Я взрослый, мне поверят, а тебе, если расскажешь, никто тебя даже слушать не станет». Угрожал, что меня отправят в психушку», — рассказывает Олеся.

Суд


Фото: iStock/zoka74

После совершеннолетия Олеся смогла навсегда уехать из семьи. К тому моменту у матери и отчима родилась еще одна дочь. Олеся начала волноваться за сестру и наконец решилась рассказать о своей истории правоохранительным органам. Во время расследования Сергей так и не признал своей вины, и как обещал, во всем обвинил падчерицу, утверждая, что та просто клевещет на него из-за старых обид.

В конце 2022 года состоялся суд над отчимом Олеси. Сергею вменяли преступления особой тяжести по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия). Суд признал 51-летнего Сергея виновным в совершении действий сексуального характера в отношении своей падчерицы. Однако ввиду того, что у этих преступлений имеется срок давности (15 лет), отчима-педофила суд освободил в зале заседания и он снова вернулся в семью.


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РЕН ТВ: мигрант-кубинец изнасиловал москвичку в Люберцах
06 января 2025, 13:36

Фото: istockphoto/blinow61

Мигранта-кубинца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании москвички в Люберцах, передают журналисты РЕН ТВ. Обозреватели уточнили, что на женщину напали рядом с домом в минувшую субботу, 4 января. Перед тем, как совершить насилие, мужчина придушил жертву.
Предварительно, фигурант 1999 г.р., не имеющий регистрации в столице. Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.

Перед этим стало известно о задержании двух школьников в Санкт-Петербурге. Мальчики затушили снегом Вечный огонь. Теперь их родителям может грозить уголовное наказание. С детьми уже провели профилактическую беседу, а взрослым выписали административный протокол.

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#россия
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#люберцы
#криминал
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#полиция
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МВД раскрыло очередную мошенническую схему
МВД: аферисты украли деньги, предназначенные для детей, в 59 регионах РФ
06 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/blinow61

Мошенническую схему по присвоению маткапитала в 59 российских регионах раскрыло МВД, передают «Известия», ссылаясь на представителей ведомства.
«…Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации», — гласит публикация.

Уточняется, что заведено 229 уголовных дел, фигурантами которых являются 217 человек.

Перед этим стало известно, что волонтера спецоперации Андрея Лямцева обманули аферисты, отобрав и повредив машину, на которой перевозилась гумпомощь. Кроме того, мужчину избили и залили баллончиком, вымогая деньги.

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#россия
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#полиция
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#уголовное дело
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Газовый баллон взорвался на рынке в Москве
Три человека пострадали при взрыве на рынке «Славянский мир» в Москве
06 января 2025, 12:17

Фото: iStock/RamonCast

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на территории строительного рынка «Славянский мир» на Калужском шоссе в Москве, передает РЕН ТВ.
ЧП произошло во время приготовления пищи. Уточняется, что среди пострадавших – 39-летняя женщина и 28-летний мужчина. Им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают столичные экстренные службы.

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Восьмилетние школьники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге
06 января 2025, 11:29

Фото: istockphoto/Paha_L

Вечный огонь в Верхнем парке Красного села в Петербурге затушили восьмилетние школьники, проинформировал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Личности малолетних злоумышленников оперативно установили.
«Преступниками оказались два мальчика 2016 года рождения, которые учатся во втором и первом классе», — пояснили журналистам.
Полицейские выписали родителям протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, проведя с детьми профилактическую беседу. Кроме того, родителям грозит уголовное наказание, добавили в региональном МВД.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних…» — заключили в ведомстве.

Перед этим сообщалось, кого в Москве избили неизвестные.

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