Подмосковные спасатели провели в двух округах акции по пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Акции, направленные на профилактику пожаров в жилых помещениях, провели работники Мособлпожспаса в округах Серебряные Пруды и Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе акций работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям, что основными причинами пожаров в быту является неисправная электропроводка, перегрузка электросети, использование самодельных электронагревательных приборов, а также неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.Спасатели призвали жителей хранить зажигалки, спички и горючие жидкости в недоступном для детей месте, не перекаливать печи, не перегружать электрические сети и устанавливать дома пожарные извещатели. Всем участникам акции спасатели также раздали противопожарные памятки с телефонами экстренных служб.
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