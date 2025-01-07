Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции

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Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
Трагедия произошла на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. 15-летний россиянин получил ранения, упав во время катания на лыжах.
Подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек с остановившегося кресельного подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново» под Яхромой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек с остановившегося кресельного подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново» под Яхромой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова