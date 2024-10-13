Жителей Москвы предупредили о наступлении глубокой осени

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В понедельник, 14 октября, жителей Москвы ждет погружение в глубокую осень, заявил эксперт метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, октябрь еще не «напрягал» жителей столицы холодами и осадками, температура воздуха на три градуса выше нормы. В то же время в понедельник пройдут «сильные дожди» из-за североатлантического циклона «Хельма».
Ранее Леус сообщил, что снег в Москве может пойти в начале следующей недели.
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«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру», – предупредил Леус.
Ранее Леус сообщил, что снег в Москве может пойти в начале следующей недели.
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Александр Климов