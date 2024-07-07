Жителей Нальчика оштрафуют за отказ от прослушивания гимна России

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В Нальчике родителей некоторых школьников оштрафуют за то, что они открыто отказались слушать гимн России, передает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел во время выпускного вечера. Когда заиграл государственный гимн, восемь человек продолжили сидеть. В это время их дети закрывали уши руками.
На родителей выпускников был составлен протокол за нарушение официального использования гимна России.
Ранее на инцидент отреагировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что направил властям запрос для правовой оценки запечатленной на видео ситуации.
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На родителей выпускников был составлен протокол за нарушение официального использования гимна России.
Ранее на инцидент отреагировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что направил властям запрос для правовой оценки запечатленной на видео ситуации.
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Александр Климов