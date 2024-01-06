В Могилёве задержали рокеров, сочинивших гимн белорусских оппозиционеров

Фото: istockphoto/carloscastilla
В белорусском Могилёве задержаны трое из четверых участников рок-группы Nizkiz. Один из их треков под названием «Правiлы» стал своеобразным неофициальным гимном протестов в республике.
Как сообщает телеграм-канал государственной телерадиокомпании «Могилев», на фоне протестов в 2020 году музыканты покинули Белоруссию, но затем решили вернуться и были арестованы. На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как силовики врываются в квартиры рокеров.
Все трое арестованных (вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин, рассказали, что оппозиция просто воспользовалась их популярностью в народе. Музыканты также сообщили, что ими манипулировали, а заказ на песню «Правiлы» они получили от одного польского ресурса и теперь раскаиваются в этом.
Созданная ещё в 2008 году, после протестов оппозиции 2020 года группа в полном составе покинула Белоруссию и гастролировала в разных странах Европы.
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Все трое арестованных (вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин, рассказали, что оппозиция просто воспользовалась их популярностью в народе. Музыканты также сообщили, что ими манипулировали, а заказ на песню «Правiлы» они получили от одного польского ресурса и теперь раскаиваются в этом.
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Александр Бойцов