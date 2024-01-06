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В Могилёве задержали рокеров, сочинивших гимн белорусских оппозиционеров

06 января 2024, 15:16
Фото: istockphoto/carloscastilla

Фото: istockphoto/carloscastilla

В белорусском Могилёве задержаны трое из четверых участников рок-группы Nizkiz. Один из их треков под названием «Правiлы» стал своеобразным неофициальным гимном протестов в республике.
Как сообщает телеграм-канал государственной телерадиокомпании «Могилев», на фоне протестов в 2020 году музыканты покинули Белоруссию, но затем решили вернуться и были арестованы. На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как силовики врываются в квартиры рокеров.

Все трое арестованных (вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин, рассказали, что оппозиция просто воспользовалась их популярностью в народе. Музыканты также сообщили, что ими манипулировали, а заказ на песню «Правiлы» они получили от одного польского ресурса и теперь раскаиваются в этом.


Созданная ещё в 2008 году, после протестов оппозиции 2020 года группа в полном составе покинула Белоруссию и гастролировала в разных странах Европы.

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Авианосец ВМС США Gerald R. Ford покинул Средиземное море
06 января 2024, 14:30

Фото: istockphoto/TebNad

Эскадренный авианосец американских Военно-морских сил в составе ударной группы миновал Гибралтарский пролив и вышел в Атлантику. Эта военная флотилия проводила операции в Средиземном море с июня 2023 года.
Вместе с авианосцем в Атлантический океан также проследовал ракетный крейсер Normandy, сообщает командование 6-го флота США. Кроме этих судов, в состав ударной группы входят также эсминцы Ramage и McFaul. Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Дж. Остин трижды продлевал сроки нахождения эскадры в Средиземном море из-за палестино-израильского конфликта.

Ранее предполагалось, что корабль Gerald R. Ford сменит авианосец Dwight D. Eisenhower. Однако в октябре заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила, что командование решило держать в зоне конфликта на Ближнем Востоке оба судна. В Средиземном море остаются на патрулировании корабли амфибийно-десантной группы ВМС США.

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#конфликт
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В Германии рассказали, будут ли выдавать украинцев для службы в ВСУ
Минюст ФРГ: законы Германии не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ
06 января 2024, 12:18

Фото: iStock/alzay

Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман заявил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Бушман отметил, что понимает импульс украинских властей, однако правовая ситуация в Германии не может допустить противоправного развития событий.

Ранее в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, так как добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Власти Ирака заявили о необходимости вывода иностранных войск из страны
06 января 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Присутствию войск международной коалиции в Ираке следует положить конец. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани.
По его словам, Багдад намерен предпринять самые серьёзные шаги в этом направлении. В настоящее время все оправдания для присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции, возглавляемой США, закончились, отметил глава правительства, слова которого приводит телеканал Al-Sumaria.

Мохаммед ас-Судани также добавил, что такая мера поможет избежать эскалации насилия, угроза которой становится всё более реальной. В качестве примера он привёл удар американских войск по штаб-квартире шиитского ополчения в Багдаде. По мнению премьер-министра, подобные инциденты только подтверждают неактуальность международного присутствия в Ираке. Необходимо принять скорейшие меры по его прекращению и возвращению стране суверенной государственности, заключил политик.

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В избирательный штаб Путина в субботу поступят подписи еще из 25 регионов
06 января 2024, 11:14

Фото: сайт Кремля

Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, 6 января. Об этом говорится на официальном сайте кандидата putin2024.ru.
Отмечается, что подсчет и проверка собранной документации в штабе продолжается.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда в ООН
Axios: израильские дипломаты пытаются уговорить страны выступить против суда ООН
06 января 2024, 10:34

Фото: iStock/butenkow

МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.
Дипломатам отправили телеграммы, в которых указано, что решение ООН будет иметь серьезные последствия для страны. При этом в «недвусмысленном публичном заявлении» от послов должно быть сказано, что определенное государство отвергает все обвинения против Израиля в геноциде в Газе.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны

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DE: политики в США понимают, что ради мира Украину придется разделить
06 января 2024, 10:18

Фото: iStock/Liukov

Американские политики осознают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить. Об этом пишет Daily Express.
Авторы материала сообщают, что такой шаг позволит оставить главе российского государства Владимиру Путину подконтрольную РФ часть территорий. Отмечается, что Вашингтон способен осуществить данные действия наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам Соскина, если Украина не начнет мирные переговоры с РФ, тогда страну ожидает полный крах.

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Politico: Став президентом, Рамасвами закончит затянувшийся роман США и НАТО
Plitico: После победы на выборах, Рамасвами выведет США из НАТО
06 января 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Darwel

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен предпринять ряд важных шагов в области внешней политики. Например, он планирует вывести США из НАТО.
Об этом сообщают обозреватели издания Politico, ссылаясь на источники, знакомые с заявлением кандидата на пост главы Белого дома. В публикации также указано, что такой же результат будет в случае победы любого другого политика, разделяющего взгляды Рамасвами.

«Дни Североатлантического альянса будут сочтены», — пишут авторы статьи.

По их данным, кандидат-республиканец всерьёз обеспокоен тем, что экспансионистская политика НАТО в последнее время многократно увеличила риск прямого столкновения с Россией. Кроме того, он полагает, что большинство стран-участников блока не в состоянии выполнять обязательства по военным расходам. Поэтому следует провести тщательную оценку необходимости поддержки альянса Соединёнными Штатами.

Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин не захотела напрямую комментировать отношение политика к пребыванию США в НАТО. Однако она не опровергла его позицию в отношении блока, изложенную в материале издания.

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Разгневанные фермеры попытались заблокировать судно с вице-канцлером ФРГ
Разгневанные фермеры попытались заблокировать паром с вице-канцлером ФРГ Хабеком
06 января 2024, 05:50

Фото: istockphoto/photosvit

Spiegel сообщает, что разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Политик возвращался из своего отпуска на севере Германии, но на причале Шлютзиля его встретила толпа из более чем 100 человек, выражавших недовольство планами правительства отменить субсидии.

Хабек предложил пообщаться с представителями протестующих, однако они отказались и попытались прорваться на судно. В ответ на это паром отчалил от берега, а полиция разогнала фермеров, применив газ.

2 января лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино, рассказал о попытке немецких СМИ утаивать протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их противостояния импорту из республики.

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Названо место России в рейтинге морских держав
ИМЭМО РАН: Россия занимает третье место в рейтинге морских держав
06 января 2024, 05:38

Фото: iStock/3DSculptor

Россия занимает третье место в списке ведущих морских держав по данным исследования, проведенного учеными ИМЭМО РАН и опубликованного в «Известиях».
Китай занимает первое место в этом списке, удерживая 15,9% общего морского потенциала всех стран с морскими территориями. За ним следуют США (15,5%), а на долю России приходится 6,8% этого потенциала.

После этих стран идут Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

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