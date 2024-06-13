В подмосковных лесах появились первые маслята и подберезовики

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В лесах Подмосковья после обильных дождей появились маслята и подберезовики. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
После обильных дождей и тёплой погоды лесное богатство наконец проросло и порадовало любителей тихой охоты
Маслята чаще всего растут в сосновых борах. Подберёзовики можно найти на увлажнённых полянах в смешанном лесу и берёзовых рощах. Лисички любят смешанный или еловый сухой лес, так же как и белые грибы.
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«Прогулки в лесу летом — одно из любимых занятий наших жителей.На природе можно отдохнуть, отвлечься от городской суеты и заняться полезным делом — походить по лесу и пособирать грибы или ягоды. Сейчас в лесу можно найти маслята, подберёзовики, подосиновики, лисички и даже белые грибы. Они съедобны и используются при приготовлении различных блюд», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Маслята чаще всего растут в сосновых борах. Подберёзовики можно найти на увлажнённых полянах в смешанном лесу и берёзовых рощах. Лисички любят смешанный или еловый сухой лес, так же как и белые грибы.
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Мира Полтева