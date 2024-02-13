Жителей Подмосковья предупредили о фейковых ботах, похожих на бот Федот

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Специальный отзывчивый чат-бот в Telegram примет показания счётчиков, сообщит баланс счёта, адреса и режим работы офисов, поможет зарегистрироваться в личном кабинете, проконсультирует по начислениям и ответит на вопросы. Он принимает обращения ежедневно с 6:00 до 23:00», – говорится в сообщении.Чтобы связаться с Федотом в Telegram, в поисковой строке нужно ввести «бот МосОблЕИРЦ», выбрать из предложенного списка mosobleirc_telergram_bot или пройти по ссылке. Ссылка на бот есть и в описании канала МосОблЕИРЦ в Telegram.
Узнать настоящего Федота в Telegram можно по имени mosobleirc_telergram_bot и оранжево-синему логотипу с надписью «ЖКХ».
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