Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов

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Киберпреступники под видом технической поддержки мессенджера Telegram рассылают заявки на удаление аккаунта. О новой мошеннической схеме предупредили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Потенциальной жертве приходит сообщение от «техподдержки» о получении заявки на удаление аккаунта. В нём утверждается, что отменить процедуру удаления можно только через специальную форму. В конце сообщения прикреплена ссылка на фишинговый сайт, где пользователю необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом мошенники получают полный доступ к аккаунту», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что техподдержка мессенджера никогда не обращается к пользователям с вопросами об удалении их учётной записи. Удалить аккаунт может только сам пользователь в настройках мессенджера.
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