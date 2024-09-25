«Ищут себе жертву»: Автоюрист рассказал, как не попасть в автоподставу

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В Уголовном кодексе России может появиться отдельное наказание за автоподставы. За ДТП с целью вымогательства предлагается лишать свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до семи лет. Такой законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе.
Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что количество автоподстав на дорогах уменьшилось в связи с появлением страхования гражданской ответственности и систем видеонаблюдения.
Он отметил, что выявить и доказать умысел автоподстав очень сложно, потому что они похожи на обычные ДТП.
К тому же, по словам автоюриста, мошенники выбирают определенный психотип автовладельцев, которые поверят, а потом не смогут признаться в том, что их обманули.
Сергей Смирнов отметил, что задача обманщиков — получить деньги здесь и сейчас, а потом искать новую жертву, однако в процессе они могут поменять свои мотивы, видя, что человек не ведется на провокации.
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«На мой взгляд, действующих уставов достаточно, чтобы наказывать преступников. Это либо мошенничество — завладение имуществом путем обмана, либо вымогательство, а если причинен вред здоровью, то можно и по другим статьям привлекать», — сказал эксперт.
Он отметил, что выявить и доказать умысел автоподстав очень сложно, потому что они похожи на обычные ДТП.
К тому же, по словам автоюриста, мошенники выбирают определенный психотип автовладельцев, которые поверят, а потом не смогут признаться в том, что их обманули.
«Это могут быть женщины, которые не очень разбираются в техническом вопросе авто. Это офисные люди чуть старше среднего возраста, которые всегда спешат и не готовы долго ждать», — предупредил собеседник.Он также назвал основные моменты, которые должен держать в голове каждый водитель, чтобы не стать жертвой автомошенников.
- Исполнять то, что прописано — иметь полис ОСАГО, который защищает вас на 400 тысяч рублей, и неважно, сколько авто пострадало.
- Понимать, что скрыться с места ДТП — значит, уехать вовсе. Если мошенники кинули бутылку, где-то на парковке притерли, а потом вас догнали, можно уехать с проезжей части, встать на обочине — это не будет считаться, что вы скрылись.
- Никогда не соглашаться ехать в чужой автосервис, чтобы определить размер ущерба. Есть полис ОСАГО. Оформить вызвать ГИБДД, дальше вы получаете все от страховой компании. 90% подставщиков, как только слышат, что человек вызывает ГИБДД и не собирается никуда с ними ехать, сразу уезжают и пропадают.
- Если идет провокация — из машины не выходить, звонить в 112 и объяснять, что помимо ДТП товарищи агрессивно себя ведут.
- Снимать на видео машину, регистрационный знак, товарищей, которые ведут себя неадекватно. Это поможет потом идентифицировать преступление.
Сергей Смирнов отметил, что задача обманщиков — получить деньги здесь и сейчас, а потом искать новую жертву, однако в процессе они могут поменять свои мотивы, видя, что человек не ведется на провокации.
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Анастасия Бондарева