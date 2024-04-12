Жителей Подмосковья предупредили о появлении фейковых банковских приложений

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В магазине AppStore появились фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф». Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Созданные злоумышленниками приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Тем не менее, к ВТБ и «Тинькофф банку» они никакого отношения не имеют. Задача создателей таких приложений – украсть ваши персональные данные», – пояснили в подмосковном ГУРБ.Там призвали жителей Подмосковья быть бдительными, не скачивать эти приложения и не вводить свои данные.
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