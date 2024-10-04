Жителей Подмосковья предупредили о рассылке поддельных долговых платёжек за ЖКУ

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Мошенники начали рассылать жителям Московской области поддельные долговые платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги от имени МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба Главное управление региональной безопасности Подмосковья.
«Такие квитанции начали находить в своих почтовых ящиках жители округа Реутов. Они обратились за разъяснениями в Московский областной единый расчётный центр и оказалось, что полученные ими счета — фальшивые. Не исключено, что такие квитанции рассылаются и жителям других подмосковных округов», — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что оплатив такой «счёт», человек переводит деньги злоумышленникам. Кроме того, QR-код в фальшивой квитанции может вести на фишинговый сайт, благодаря чему мошенники получат доступ к персональным данным пользователя и доступ к его аккаунтам в банковских приложениях и на сайте госуслуг.
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