Роскомнадзор озвучил масштабы утечки данных россиян в 2024 году

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Роскомнадзор зафиксировал 13 утечек баз данных россиян в октябре 2024 года, в результате которых в сети оказались почти 10 миллионов записей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН. С начала года, как отмечается, в сеть и вовсе утекло более 600 млн записей.
«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети, содержащих более 9,7 млн записей <…> За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 млн записей», — отметили в ведомстве.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что основной источник утечек личных данных клиентов в 2023 году и первом полугодии 2024 года — интернет-магазины и медицинские учреждения,
«Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения», — пояснил он.Читайте также:
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