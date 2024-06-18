Жителей Подмосковья приглашают на образовательный проект «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» приглашает авторов и создателей контента пройти бесплатные медиакурсы, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Этим летом участники проекта «ТопБЛОГ» присоединиться к «Медиалаборатории», состоящей из нескольких бесплатных образовательных блоков. Тема июньских занятий — создание контента, в июле запланирован курс по постпродакшну. А в августе проведут курс, посвящённый публикациям и продвижению в соцсетях. Заявку на участие можно подать на сайте», — говорится в сообщении.Самых ярких участников проекта «ТопБЛОГ» пригласят на всероссийский осенний медиамарафон, где они познакомятся с блогерами-миллионниками и смогут продвинуть свой блог на федеральной площадке.
Подробная информация о проекте размещена на сайте «ТопБЛОГ» и на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». За новостями проекта можно следить в его Telegram-канале.
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