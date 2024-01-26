Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по защите от телефонных и интернет-мошенников

«Участникам вебинара расскажут, какие приёмы и фразы чаще всего используют телефонные и интернет-мошенники, а также приведут примеры из реальной жизни, когда люди становились жертвами таких преступлений», — отмечается в сообщении.Вебинар будет проходить в онлайн и офлайн форматах. Для тех, кто захочет присутствовать лично, открыта предварительная регистрация. Адрес проведения занятия: Москва, Вознесенский переулок, дом №22. Онлайн-трансляция будет вестись через соцсеть «ВКонтакте».Начало вебинара — в 11:00. По окончании мероприятия всем желающим будет доступна запись, её разместят в разделе архивов проекта «Перезвони сам».Читайте также:Россиян предупредили об опасности популярного приложенияЭкс-советник президента: слитые данные россиян покупают банкиры для навязывания услугЖену экс-губернатора Подмосковья развели на два млн рублей