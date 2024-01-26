Жену экс-губернатора Подмосковья развели на два млн рублей

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Супруга бывшего губернатора Московской области Бориса Громовова Фаина перевела мошенникам два миллиона 250 тысяч рублей, испугавшись взлома аккаунта на Госуслугах. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, утром 23 января Громовой позвонили и сообщили, что ее аккаунт на Госуслугах взломали неизвестные, и теперь ее банковские счета находятся под угрозой. Ей сказали, что деньги срочно нужно перевести на безопасный счет.
Тогда женщина срочно отправилась в Сбербанк и сняла деньги со счетов. Затем она отправилась в отделение банка Уралсиб на Тверской-Ямской. Там она успела внести 2 млн 250 тысяч рублей. Однако далее у нее возникли проблемы, и она обратилась к сотрудникам банка. Однако они вовремя поняли, что Громову обманывают и не дали ей завершить перевод всех денежных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, Борис Громов возглавлял Московскую область с 2000 по 2012 годы.
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Тогда женщина срочно отправилась в Сбербанк и сняла деньги со счетов. Затем она отправилась в отделение банка Уралсиб на Тверской-Ямской. Там она успела внести 2 млн 250 тысяч рублей. Однако далее у нее возникли проблемы, и она обратилась к сотрудникам банка. Однако они вовремя поняли, что Громову обманывают и не дали ей завершить перевод всех денежных средств.
Напомним, Борис Громов возглавлял Московскую область с 2000 по 2012 годы.
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Элина Позднякова