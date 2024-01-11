Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по земельным услугам

Фото: iStock/time99lek
Первый в наступившем году вебинар по земельным услугам проведут в среду, 17 января, специалисты министерства имущественных отношений Московской области для жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе вебинара будут эксперты расскажут о государственных и муниципальных услугах, разъяснят, какие ошибки обычно допускают при подаче заявлений, с чем могут быть связаны отказы в предоставлении той или иной услуги и прочее», — говорится в сообщении.Принять участие в вебинаре смогут как юридические, так и физические лица. Записаться на семинар можно через портал госуслуг в разделе «Земля и стройка», подразделе «Имущественные отношения». Запись на семинар будет в перечне предоставляемых услуг.
В дальнейшем эксперты областного Минимущества планируют проводить подобные вебинары дважды в месяц.
Читайте также:
Фермерам в 2023 году передали более 20 участков по программе «Подмосковные 10 гектаров»
Подмосковным муниципалитетам передали 150 га земли для многодетных семей
556 врачей смогли получить льготные участки земли в Подмосковье
Лев Каштанов