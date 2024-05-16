Жителей Подмосковья приглашают посадить сад в память о героях войны

Фото: iStock/Ana-Maria Oprisoreanu
Посадить садовые деревья в память о защитниках Родины в рамках эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни» приглашают жителей Московской области, сообщает пресс-служба всенародного экологического движения «Подари Земле сад».
«Акция посвящена Году семьи и 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Суть акция заключается в посадке 45 миллионов деревьев, посвящённых поименно каждому, кто сражался и отдал жизнь на свободу своей Родины на полях Великой Отечественной войны, и кто ковал победу в тылу», — говорится в сообщении.
Участникам акции предлагается самостоятельно из семечка вырастить дерево, посадить его и установить именную табличку, где будет написано, кому именно посвящено это дерево.
Подробности об акции можно прочесть на сайте организации «Подари Земле сад».
Читайте также:
Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев
В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
Участникам акции предлагается самостоятельно из семечка вырастить дерево, посадить его и установить именную табличку, где будет написано, кому именно посвящено это дерево.
Подробности об акции можно прочесть на сайте организации «Подари Земле сад».
Читайте также:
Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев
В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
Лев Каштанов