Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Пластик рулит»

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II Всероссийскую акцию проекта «Пластик рулит» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едикиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Для того, чтобы принять участие в акции, нужно собрать пластиковые отходы, сдать из в пункт приёма вторсырья, а вырученные средства перечислить на расчётный счёт фонда», — говорится в сообщении.Участники акции могут сделать фото- или видеоотчет, написать статью про сбор пластика и перечислению денег и прислать эти материалы на почту фонда plastikrulit@fond-edykina.ru, а также разместить эти материалы в соцсетях проекта с хештегом #ПЛАСТИКРУЛИТ. Акция продлится до 28 августа.
Собранные средства используют для помощи подопечным фонда и на мероприятия по профилактике ДТП, а все участники проекта получат благодарственные письма.
Подробная информация об акции «Пластик рулит» размещена на сайте фонда.
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