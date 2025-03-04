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Жители Подмосковья могут поучаствовать в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Организаторами выступила президентская платфора «Россия – страна возможностей».
Жители Московской области могут представить авторские социально значимые проекты и инициативы до 11 мая 2025 года.

Конкурс пройдет в 22-й раз. Он включает в себя 14 номинаций, охватывающих различные сферы: от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия. Лучшие проекты получат поддержку в виде образовательных грантов, стажировок и предложений о работе. В 2025 году конкурс будет расширен новыми программами и номинацией «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

«Конкурс "Моя страна — моя Россия" — это уникальная возможность внести свой вклад в развитие малой родины. Одна из номинаций посвящена сохранению традиционных ценностей — "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы". Уважение к исторической памяти и продвижение семейных ценностей — это гарантия единства народа и процветания государства в будущем», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В прошлом сезоне в конкурсе приняло участие 1824 человека из Московской области, девять из которых дошли до финала, где им предстояло защищать свои проекты в онлайн-формате.

Презентация нового сезона состоялась 4 марта в Национальном центре «Россия».

Авторы лучших проектов получат поддержку в виде образовательных грантов, льгот при поступлении в ВУЗы, стажировок и предложений о работе.

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#вузы
#проекты
#развитие
В Егорьевске росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП
04 марта 2025, 16:29

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

ДТП с участие «Нивы» и «ГАЗели» произошло на территории муниципального округа Егорьевск. В столкновении пострадал один человек, помощь ему оказал патруль росгвардейцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии получил сообщении об аварии, когда находился на маршруте патрулирования. Правоохранители немедленно направили к месту происшествия. Они обнаружили, что пострадал один из водителей, вызвали скорую помощь и контролировали состояние пострадавшего до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в ближайшую больницу. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии помогли задержать подозреваемых в организации нарколаборатории в частном доме в подмосковной деревне Хвостово.

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#егорьевск
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#пострадавший
#росгвардия
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В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом
04 марта 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В парках Каширы каждую неделю проходят различные мероприятия, которые становятся популярным местом для жителей и гостей округа. Составленное сотрудниками парков расписание включает множество активностей для людей всех возрастов в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Такая инициатива — отличная возможность для семейного досуга, общения и творчества. С полным списком мероприятий с 3 по 9 марта можно ознакомиться в городских парках округа.

«Мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта "Активное долголетие", а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.

Найти подробную информацию и возможность записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале парка.

Более подробную афишу мероприятий округа можно увидеть в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».

Мероприятия могут быть отменены из-за погодных условий. Возрастное ограничение: 0 .

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Власти Подмосковья утвердили мартовский график приёма граждан
04 марта 2025, 15:55

Фото: медиасток.рф

График приёма жителей главами министерств и ведомств Московской области, а также зампредами регионального правительства в марте утвердили в регионе, сообщает пресс-служба подмосковных властей.
«Встречи с гражданами будут проводиться в приёмной правительства Московской области с 5 марта по будним дням. Начало приёма — в 10:00 или в 15:00», — говорится в сообщении.



Фото: пресс-служба правительства МО

Кроме того, утверждён график приёма посетителей членами Московской областной коллегии адвокатов для оказания бесплатной юридической помощи жителям региона. Приём будет проводиться по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».

Фото: пресс-служба правительства МО

Для получения бесплатной консультации нужно заранее записаться по телефону 7-498-602-31-13.

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#подмосковье
#красногорск
#адвокат
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Губернатор Воробьёв заявил о важности цифровизации судебной системы Подмосковья
04 марта 2025, 15:32

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Цифровизация судебной системы поможет освободить сотрудников от рутинной работы по оформлению документов, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе расширенного совещания Мособлсуда в Красногорске во вторник, 4 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы должны всё, что касается бумаги, максимально перевести в цифру. Президент поддержал нашу инициативу, и теперь практика электронного документооборота становится заметнее. Есть типовые документы, которые до сих пор порой обрабатывают сотрудники. Мы хотим доверить эту важную, но рутинную работу, искусственному интеллекту», — отметил Андрей Воробьёв.
В ходе совещания внимание было уделено и обновлению материально-технической базы подмосковных судов.

«В 2024-м и текущем году за счет области произведены капитальные ремонты, а по сути, строительство зданий трёх городских судов — Красногорского, Пушкинского и Химкинского. В 2025 году завершается постройка здания Дмитровского городского суда, реконструкция Воскресенского суда, а также запланирован капремонт Пушкинского городского суда. Рассматривается вопрос и о начале строительства зданий Люберецкого и Мытищинского судов», — сказал председатель Московского областного суда Алексей Харламов.
Кроме того, на совещании подвели итоги деятельности областной судебной системы за 2024 год. В частности, федеральные и мировые судьи Подмосковья за минувший год рассмотрели более двух миллионов дел: 1 млн 339 тысяч гражданских, свыше 34 тысяч уголовных, 377 тысяч административных, а также 313 тысяч дел об административных правонарушениях.

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#цифровизация
#красногорск
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Подмосковье приглашают к участию в проекте «Цифровой ликбез»
04 марта 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Akarapong Chairean

В период с 3 по 30 марта подмосковные школьники смогут поучаствовать в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез». Подробности рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
«Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей. Рекомендуем взрослым использовать эти материалы, чтобы научить детей выстраивать свои цифровые границы, защищать свою приватность и развивать критическое мышление», — пояснил он.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко добавил, что видеоматериалы помогут детям успешно развиваться в цифровой отрасли, а также получить важные цифровые навыки и компетенции.

«…Необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем», — резюмировал он.
Дополнительную информацию можно получить на сайте цифровойликбез.рф.

Ранее школьников Подмосковья приглашали на «Урок цифры».

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