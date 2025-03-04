Жители Подмосковья могут поучаствовать в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Организаторами выступила президентская платфора «Россия – страна возможностей».
Жители Московской области могут представить авторские социально значимые проекты и инициативы до 11 мая 2025 года.
Конкурс пройдет в 22-й раз. Он включает в себя 14 номинаций, охватывающих различные сферы: от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия. Лучшие проекты получат поддержку в виде образовательных грантов, стажировок и предложений о работе. В 2025 году конкурс будет расширен новыми программами и номинацией «Моя страна. Моя история. Моя Победа»
В прошлом сезоне в конкурсе приняло участие 1824 человека из Московской области, девять из которых дошли до финала, где им предстояло защищать свои проекты в онлайн-формате.
Презентация нового сезона состоялась 4 марта в Национальном центре «Россия».
Авторы лучших проектов получат поддержку в виде образовательных грантов, льгот при поступлении в ВУЗы, стажировок и предложений о работе.
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Конкурс пройдет в 22-й раз. Он включает в себя 14 номинаций, охватывающих различные сферы: от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия. Лучшие проекты получат поддержку в виде образовательных грантов, стажировок и предложений о работе. В 2025 году конкурс будет расширен новыми программами и номинацией «Моя страна. Моя история. Моя Победа»
«Конкурс "Моя страна — моя Россия" — это уникальная возможность внести свой вклад в развитие малой родины. Одна из номинаций посвящена сохранению традиционных ценностей — "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы". Уважение к исторической памяти и продвижение семейных ценностей — это гарантия единства народа и процветания государства в будущем», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В прошлом сезоне в конкурсе приняло участие 1824 человека из Московской области, девять из которых дошли до финала, где им предстояло защищать свои проекты в онлайн-формате.
Презентация нового сезона состоялась 4 марта в Национальном центре «Россия».
Авторы лучших проектов получат поддержку в виде образовательных грантов, льгот при поступлении в ВУЗы, стажировок и предложений о работе.
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Дайана Хусинова