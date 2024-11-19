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Жителей Подмосковья пригласили на семейный флешмоб «Поблагодари маму!»

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

24 ноября в России отмечается День матери. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб «Поблагодари маму!». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Мама – самый важный и близкий в нашей жизни человек, который дарит нам свою любовь, заботу и нежность. Но часто ли мы говорим ей спасибо? У нас есть прекрасный повод поздравить наших мам и сказать им тёплые слова. Предлагаем опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой. Поблагодарите её, расскажите о ней, о значении её любви и заботы для вас», – говорится в сообщении.
Чтобы принять участие в семейном флешмобе, нужно с 20 по 24 ноября выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото, видео или рисунок, посвящённый маме. Пост надо отметить хештегами #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного



Участники должны быть подписанны на страницы Фонда Андрея Первозванного, БФ «Протек» и Mr. Сковордкин. Аккаунт должен быть открыт.

Для участников флешмоба предусмотрен розыгрыш призов. Случайным выбором будут определены 10 участников, которым в этот день повезёт. Они получат сертификаты Ozon от фонда и подарки от партнёров флешмоба.

Информация об итогах розыгрыша призов появится 27 ноября на страницах фонда Андрея Первозванного и во ВК.

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#семьи
На социальную ипотеку в бюджете Подмосковья на 2025 год заложат 2,2 млрд. рублей
19 ноября 2024, 19:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» в Подмосковье в 2025 году в бюджете региона планируют предусмотреть около 2,2 млрд. рублей на. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
«Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Она очень хорошо себя зарекомендовала. В этом году участникам выдадут 295 свидетельств. Воспользоваться социальной ипотекой могут медработники, учителя, а также молодые и уникальные специалисты», – отметил Гаджиев.
Участники программы получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.

На оплату первоначального взноса в будущем году предусмотрено свыше 1,3 млрд. рублей. Планируется, что число участников программы составит 296 человек.

Кроме того, на компенсацию на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту в 2025 году будет заложено порядка 755 млн. рублей для 3 405 граждан, получивших жилищную субсидию на оплату первоначального взноса в 2016-2025 годах.

Полный список специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, а также условиями её получения можно найти на сайте.

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#мособлдума
#бюджет
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Россиянам раскрыли, как защититься от утечки персональных данных
Специалист Дандамаев рекомендовал указывать неполные данные о себе
19 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев заявил, что для минимизации вреда от утечки персональных данных можно указывать неполную или ложную информацию о себе.
«Вы можете, во-первых, завести какой-нибудь дополнительную сим-карту для доставок, карт лояльности и так далее. Чтобы в случае чего можно было от нее избавиться. Во-вторых, если вы заполняете данные для какой-то доставки или магазина, где не сильно требуются ваши имя и фамилия, их можно коверкать: указывать фамилию с ошибкой или писать другое имя», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Дандамаев.

При этом он отметил, что гарантированно спасти свои данные от утечки практически невозможно.

До этого председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил доносящиеся чужие голоса из устройств iPhone. По его словам, сами смартфоны здесь вовсе не при чём.

«Айфоны, как и любые телефоны, только принимают сигнал. Речь идёт о сбоях на уровне базовых станций, а не о каком-то уникальном свойстве устройств Apple. Сбой на вышке, программная ошибка оборудования — и в результате может возникнуть наложение разговоров. Apple здесь ни при чём. Устройства получают сигнал, который формируется на стороне провайдера. SIM-карта работает с сигналами базовой станции, где и могут происходить сбои», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные уже всех россиян.

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#подмосковье
#телефоны
#сбой
#данные
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«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов
Астролог Киндрук: тарологи, астрологи и нумерологи не вредят людям
19 ноября 2024, 19:48

Фото: iStock/Valeria Venezia

В Госдуме предложили запретить услуги тарологов на уровне законодательства, эту позицию поддержала Российская академия наук.
Астролог Анастасия Киндрук в беседе с «Радио 1» заявила, что люди все равно продолжат интересоваться раскладами на Таро, астрологией, нумерологией и в целом эзотерикой.

«Многие специалисты не пользуются платной рекламой, не размещают объявления с предложением своих услуг — лучше работает сарафанное радио. Кто-то к кому-то обратился, получил расклад, остался доволен, посоветовал другу. И эту цепочку уже не остановить, потому что людям это интересно. В этих раскладах люди могут получить ответы на свои вопросы», — сказала собеседница.

По ее словам, пик популярности тарологов и астрологов связан с тем, что люди заметили — расклады, астрологические прогнозы, натальные карты и матрицы работают.

«Когда их делают грамотные специалисты — они не призывают и уж тем более не заставляют человека сделать что-то, например, уволиться, развестись и так далее. Они, исходя из показателей в той же натальной карте, говорят, какие у человека есть возможности, таланты, способности, заложенные от рождения, как он их может грамотно применить, подсказывают, где найти партнера для жизни, а с кем получится выстроить бизнес-отношения. Это больше похоже на сеанс у психолога или прохождение какого-то личностного теста, к результатам которого человек может прислушаться или не прислушаться. То есть это такая дополнительная информация и попытка найти ответы на вопросы, на которые никто больше дать ответы не может», — объяснила астролог.

Она добавила, что это все не придумывается из головы, а берется из формировавшихся на протяжении веков правил, трактовок и взаимосвязей.
«Главное, что деятельность тарологов и астрологов не несет в себе ничего плохого и вредного. Мы наоборот хотим помочь человеку и найти решение его проблемы, ответить на запрос. Поэтому даже оскорбительно и несправедливо, что депутаты (которые также могут обращаться к астрологам и тарологам) называют подобных специалистов мошенниками», — заключила Анастасия Киндрук.

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В Клину на зиму демонтируют детские качели
19 ноября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину в рамках подготовки к зиме демонтируют детские качели, чтобы законсервировать их на зиму. Глава городского округа Алёна Сокольская проконтролировала эту работу на совещании в администрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Из 160 детских игровых площадок детские качели и качели-гнёзда демонтировали на 50 площадках. Работа продолжается. Ещё 110 детских качелей будут демонтированы и законсервированы до 1 декабря. Это требование безопасности выполняется в регионе в рамках рекомендаций Минчистоты», – пояснил директор МБУ «Клинское городское хозяйство» Григорий Рыжичкин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Детские качели будут также демонтированы и законсервированы до весны на территориях Паркового комплекса городского округа Клин, в частности, в парке Сестрорецкий. Большие парковые качели-лавочки в Купеческом сквере, на общественном пространстве улицы Чайковского и лесопарке «Талицкий лес» демонтировать не будут – они радуют клинчан круглый год.

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#аттракционы
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#московская область
#зима
#коммунальные службы
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Экс-солиста группы «На-На» Левкина похоронили на Троекуровском кладбище
19 ноября 2024, 19:26

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом информирует РИА Новости.
Церемонию посетили участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов. На прощании также появились певица Марина Хлебникова, музыканты Кай Метов, Денис Майданов и другие. Однако среди присутствующих не был замечен основатель и руководитель группы «На-На» Бари Алибасов.

В последний путь Левкина проводили аплодисментами.

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» стало онкологическое заболевание. У Левкина был рак лимфатической системы.

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#музыканты
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#певец
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#кладбище
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Подмосковье пригласили на «Гиндин-фестиваль»
19 ноября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Gizelly Silva

VII Международный Музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в период с 24 ноября по 5 апреля в Доме ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке. Как уточнили организаторы, в мероприятии примет участие Заслуженный артист РФ пианист Александр Гиндин.
Проект объединяет музыкантов и ученых. Слушатели познакомятся с творчеством новаторов, которые внесли свой вклад в исполнительское искусство.

Кроме того, участников ждут актуальные исследования и инновационные наработки компаний, чья деятельность направлена решать социально значимые задачи.

«Участниками музыкальной программы фестиваля станут: Залуженная артистка России Альбина Шагимуратова, сопрано (24 ноября 2024г.), Квартет имени Бородина (13 декабря 2024 г.), Заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель (9 февраля 2024 г.), Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (22 марта 2025 г.), заслуженный артист России Александр Гиндин, фортепиано (5 апреля 2025 г.). В рамках научно-популярной программы (30 ноября 2024 г., 18 января 2025 г., 16 марта 2025 г.) выступят ученые в области изучения искусственного интеллекта и нейробиологии», — добавили организаторы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(49652)49-983, 8(916)967-95-60 или по электронной почте: dom.uch.chg@mail.ru.

Ранее сообщалось, участниками какого движения стали свыше 200 учеников Подмосковья. Подробности раскрыли в Минобразования МО.

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#музыка
#просвещение
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«Заслужили хорошую жизнь»: Депутат Никитин рассказал про справедливую пенсию для жителей РФ
Депутат Никитин: пенсионер должен получить 40% от своего заработка с учетом индексации
19 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.
Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с «Радио 1» заявил, что нужно, чтобы человек, который прожил достойную жизнь, работал на благо государства, растил детей и внуков, оставил хороший след в истории, достойно жил на пенсии.

«Это молодые люди только думают, что пенсия — какое-то недостижимое будущее. Нет, это все приходит быстро. Пенсионеры — люди, создавшие те условия для жизни, в которых мы живем и работаем. Они заслужили хорошую жизнь. Если пенсионер зарабатывал хорошие деньги, почему бы ему не получать хотя бы 40% от тех денег, которые он зарабатывал с учетом индексации», — сказал он.

По его мнению, накапливать пенсию сейчас смысла нет.

«Накопительная пенсия бывает двух типов: государственная и частная. Но смысла откладывать сейчас нет. Мы не знаем, что может быть в стране. Мы же помним дефолт. Мы знаем, что такое деньги, которые лежат без движения. Да, сейчас проценты высокие, потому что ключевая ставка высокая, но и инфляция высокая. На сегодняшний день выгодно положить деньги в банк и получить 22% через год. Таких процентов ни один пенсионный фонд не предлагает, потому что он порядка 7% в год накопление ваше индексирует», — сообщил собеседник.

Он добавил, что своим предложением они не требуют дополнительных денег из бюджета, а просят взять деньги из пенсионного фонда и добавить на сегодняшний день пенсионерам и не работающим пенсионерам.

«А также, если не получается это сделать с теми пенсионерами, которых уже нет или которым мы не можем добавить, тогда хотя бы давайте посмотрим, как можно наследовать остатки их пенсии», — уточнил Никитин.

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В Подмосковье закупили около 80 цистерн для полива газонов и промывки асфальта
19 ноября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье дополнительно приобрели 79 полуприцепов-цистерн для тракторов, которые будут использовать для полива газонов и асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ёмкости будут активно использовать весной и летом для полива газонов и промывки асфальтовых покрытий. Новое оборудование повысит эффективность ухода за зелёными насаждениями. Специальные цистерны облегчат процесс полива и мойки, помогут сократить время на выполнение этих задач», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, летом коммунальные службы региона каждый день занимаются промывкой проездов общественных и дворовых территорий, поливом зелёных насаждений.

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#московская область
#вода
#коммунальные службы
#растения
#асфальт
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Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников
19 ноября 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Росмолодёжь.Добро и Ассоциации Добро.рф

Неравнодушные россияне и представители 40 других стран соберутся на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который будет проходить в Москве 5-7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов форума.
Основная идея форума в 2024 году – «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участниками станут лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтёрского движения, участники спецоперации. В рамках форума пройдёт церемония награждения победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

В этом году форум объединит участников вокруг темы помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей российского приграничья, развития благотворительности и НКО.
«Добровольчество в России – важная объединяющая сила общества. На форуме #МЫВМЕСТЕ, одном из самых масштабных событий Росмолодёжи, мы ежегодно собираем более 10 тыс. участников от Дании до Ботсваны. В этом году мы примем 20 тыс. неравнодушных людей со всей России и из 40 стран. На форуме каждый может совершить добрые дела, встретить единомышленников, предложить свой проект, который войдёт в сборник 100 лучших инициатив для развития гражданского общества в России и мире», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В рамках форума в ходе акции «Корзина Добра #МЫВМЕСТЕ» будет проводиться сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. На площадке форума будут расположены онлайн-стенды, где гости смогут купить подарок ребёнку, исполнить новогоднее желание учителя, выбрать благотворительный фонд и сделать пожертвование.

Кроме того, будет организовано посещение благотворительных фондов, социальных учреждений и волонтёрских организаций для поздравления с наступающим Новым годом членов семей военных, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На форуме по традиции наградят победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую несколько лет вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоится в День добровольца 5 декабря.
«Премия пройдёт в четвёртый раз. Будут награждены лучшие социальные проекты этого года. Всего было зарегистрировано более 49 тыс. заявок на участие из 89 регионов России, а также 142 стран. Большое внимание в Год семьи будет уделено семейным проектам, которых было представлено свыше 4,8 тыс.», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.
На сессиях деловой программы обсудят актуальные вопросы волонтёрства и поддержки во время спецоперации, помощи семьям военнослужащих и жителям приграничных территорий. В программе также – тематические сессии и мероприятия, посвящённые экологии.

Кроме того, на форуме запустят итоговый образовательный саммит для финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года, общее собрание членов Ассоциации Добро.рф.

Участников ждут культурная программы, образовательные мероприятия, круглые столы и сессии по обмену лучшими практиками, выставки, тематические акции, экологические марафоны, кинопоказы, выступления артистов и встречи с лидерами общественного мнения.

Подробнее о форуме #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте.

Организаторами Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ выступают Росмолодёжь.Добро и Ассоциация Добро.рф.

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