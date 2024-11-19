Жителей Подмосковья пригласили на семейный флешмоб «Поблагодари маму!»

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
24 ноября в России отмечается День матери. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб «Поблагодари маму!». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Мама – самый важный и близкий в нашей жизни человек, который дарит нам свою любовь, заботу и нежность. Но часто ли мы говорим ей спасибо? У нас есть прекрасный повод поздравить наших мам и сказать им тёплые слова. Предлагаем опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой. Поблагодарите её, расскажите о ней, о значении её любви и заботы для вас», – говорится в сообщении.Чтобы принять участие в семейном флешмобе, нужно с 20 по 24 ноября выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото, видео или рисунок, посвящённый маме. Пост надо отметить хештегами #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного
Участники должны быть подписанны на страницы Фонда Андрея Первозванного, БФ «Протек» и Mr. Сковордкин. Аккаунт должен быть открыт.
Для участников флешмоба предусмотрен розыгрыш призов. Случайным выбором будут определены 10 участников, которым в этот день повезёт. Они получат сертификаты Ozon от фонда и подарки от партнёров флешмоба.
Информация об итогах розыгрыша призов появится 27 ноября на страницах фонда Андрея Первозванного и во ВК.
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