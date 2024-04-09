Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом треке премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: пресс-служба оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ
Открыт приём заявок на участие в международном и национальном треках сезона 2024 года премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«На премии будут выбраны самые полезные общественные инициативы, нацеленные на помощь людям, на повышение качества жизни как в России, так и во всём мире. В этом году конкурс проектов национального трека проводится по одиннадцати номинациям. Заявки могут подать как физические лица, так и организации и территории», — отмечается в сообщении.Особенностью премии в этом году является также то, что претендовать на победу смогут не только социально значимые проекты, но и наставническая деятельность, меценатство и даже направленные на благо общества поступки.
Заявочная кампания национального трека премии продлится до 3 июня. Более подробная информация о премии #МЫВМЕСТЕ размещена на сайте проекта.
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