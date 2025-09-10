Жителей Подмосковья пригласили в «Школу межэтнической журналистики»

10 сентября 2025, 19:08

Всероссийский проект «Школа межэтнической журналистики» открыл набор студентов

Фото: iStock/gorodenkoff

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил о наборе студентов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Гильдии межэтнической журналистики.