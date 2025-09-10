Жителей Подмосковья пригласили в «Школу межэтнической журналистики»
Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил о наборе студентов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Гильдии межэтнической журналистики.
«Школа» проходит с 2015 года. В этом году пройти обучение очно и в онлайн-формате смогут граждане России в возрасте от 18 до 30 лет включительно, независимо от региона проживания.
Программа проекта состоит из двух модулей: регионального и федерального. К последнему, который будет проходить очно, допустят лучших студентов, сумевших зарекомендовать себя во время регионального этапа.
Обучение в «Школе» проводится бесплатно и рассчитано на студентов факультетов журналистики и смежных направлений, а также на молодых блогеров и этноактивистов. Зачисление производится по итогам конкурсного отбора.
Для участия в конкурсе необходимо до 20 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru и пройти собеседование, которое также проводится в очном и дистанционном формате.
