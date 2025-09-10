Школьница из Клина вышла в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

10 сентября 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Ученица гимназии имени В. Н. Татищева из Клина Диана Тярина стала финалистом пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» в номинации «Юный лектор», рассказали в Министерстве образования Московской области.







Вместе с ней в финал вышли ещё 49 школьников и студентов СПО из 27 регионов страны.



Диана представила авторскую лекцию на тему «Культура и искусство». В этом году она также возглавила первичное отделение Движения Первых и активно развивает в нём творческое направление. Девушка занимается волонтёрством: помогает ветеранам, организует сбор гуманитарной помощи для наших бойцов, ухаживает за памятником в деревне Акулово и помогает в приюте для животных.



Финал конкурса пройдёт в Москве в ноябре. Участников ждет образовательная программа от Общества «Знание» и ряд новых кейсов. Кроме того, финалистов пригласили на смену в МДЦ «Артек».



Номинацию «Юный лектор» разрабатывали при поддержке Минпросвещения России для ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Чтобы попасть в финал, молодые лекторы проходили онлайн-обучение и тестирование, выступали перед аудиторией в своих регионах и защищали авторские лекции перед экспертами.