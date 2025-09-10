Школьники Подмосковья могут попробовать силы во Всероссийской олимпиаде по ИИ
Учащиеся 8–11 классов из Московской области могут зарегистрироваться для участия во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Это шанс показать свои знания и навыки в работе с ИИ, а еще получить полезный опыт для будущей учебы и карьеры, отметили в Министерстве образования Московской области.
Олимпиада пройдет в три этапа. На первом участники будут работать с реальными наборами данных (датасетами) от крупных IT-компаний — VK, Т-Банк, «Авито» и RWB (Wildberries Russ). Отборочный этап пройдет с 29 сентября по 4 октября, основной — с 16 по 19 октября на платформе All Cups.
Заключительный этап пройдет очно с 17 по 21 ноября. Финалисты встретятся с IT-специалистами, посетят технологические компании и примут участие в мастер-классах экспертов в области данных и ИИ. Победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Регистрация и подробности — на официальном сайте.
