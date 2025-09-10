Школьники Подмосковья могут попробовать силы во Всероссийской олимпиаде по ИИ

10 сентября 2025, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Учащиеся 8–11 классов из Московской области могут зарегистрироваться для участия во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Это шанс показать свои знания и навыки в работе с ИИ, а еще получить полезный опыт для будущей учебы и карьеры, отметили в Министерстве образования Московской области.





