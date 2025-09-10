Достижения.рф

Школьники Подмосковья могут попробовать силы во Всероссийской олимпиаде по ИИ

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Учащиеся 8–11 классов из Московской области могут зарегистрироваться для участия во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Это шанс показать свои знания и навыки в работе с ИИ, а еще получить полезный опыт для будущей учебы и карьеры, отметили в Министерстве образования Московской области.



Олимпиада пройдет в три этапа. На первом участники будут работать с реальными наборами данных (датасетами) от крупных IT-компаний — VK, Т-Банк, «Авито» и RWB (Wildberries Russ). Отборочный этап пройдет с 29 сентября по 4 октября, основной — с 16 по 19 октября на платформе All Cups.
​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Заключительный этап пройдет очно с 17 по 21 ноября. Финалисты встретятся с IT-специалистами, посетят технологические компании и примут участие в мастер-классах экспертов в области данных и ИИ. Победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Регистрация и подробности — на официальном сайте.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0