Жителей Подмосковья призвали не кормить водоплавающих птиц обычными продуктами

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
Диких птиц нельзя кормить продуктами со стола человека – хлебом, крупами, кусочками овощей и фруктов. Это могут причинить вред здоровью и даже жизни пернатых, предупредили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Для подкормки в автоматах парков и скверов можно купить специальный корм. В его состав входят важные для птиц компоненты растительного происхождения, он богат белком и аминокислотами. А вот подкормка хлебом вызывает недостаток минералов и может привести к заболеваниям. Летом у птиц достаточно естественной пищи, а зимой подкормка может создать зависимость от человека и притупить природные инстинкты пернатых», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что делать это можно не слишком часто, чтобы корм не стал основным рационом обитателей водоемов.
К тому же неправильная подкормка уток вызывает загрязнение водоёмов и рост болезнетворных микроорганизмов. Остатки пищи способствуют росту сине-зелёных водорослей, что может привести к отравлению птиц и гибели рыбы.
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Лора Луганская