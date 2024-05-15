Жителей Подмосковья призвали не спасать птенцов-слётков

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В столичном регионе наступает время, когда птенцы-подростки — слётки — пытаются встать на крыло, о том, что следует и, главное, чего не следует делать при встрече с такими птенцами, жителям Подмосковья рассказали в министерстве экологи и природопользования Московской области.
«К нам поступают вопросы от жителей о том, какие меры необходимо принимать, если обнаружишь на земле птенца. Скорее всего — никаких. В жизни подрастающего поколения пернатых есть период, когда они учатся летать, а в гнезде крыльями не помашешь, поэтому большинство слётков рано или поздно оказываются на земле или на ветвях рядом с гнездом. Так что это совершенно нормальная ситуация, при которой в большинстве случаев птицам помогать не нужно», — сказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Специалисты отмечают, что родители-птицы не бросают слётков на произвол судьбы, они оберегают и подкармливают их. И даже если рядом с птенцом не видно его взрослой родни, не значит, что он в опасности. Скорее всего, родители полетели за кормом и скоро вернутся.
В министерстве подчеркнули, что люди без специального образования вряд ли справятся с выкармливание птенца. Кроме того, если юную птицу изъять из естественной среды, вернуть её обратно, скорее всего, не получится.
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Лев Каштанов