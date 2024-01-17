Жителей Подмосковья призвали освободить дворы от брошенных машин

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Жителям Подмосковья рекомендуется своевременно освобождать дворы от брошенных автомобилей. Речь идёт о машинах, попавших в ДТП, и старых транспортных средствах, которые долго не использовались. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Такие машины занимают парковочные места и мешают уборке территорий. Этой зимой мы столкнулись со сложными погодными условиями, и нам не помешает любая помощь жителей. Если у вас стоит такой автомобиль, его нужно переместить, чтобы освободить проезд спецтехнике. Если вы видите такой транспорт во дворе, можете помочь и нам, и соседям, сообщив о нём. Это позволит провести уборку, а заодно освободить парковочное место», – пояснила руководитель подмосковного ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.Жители могут сообщить о таком объекте в специальную комиссию администрации своего городского округа, которая занимается такими вопросами. Сведения о брошенной машине передают в ГИБДД, после чего проводится её осмотр и начинаются поиски владельца. Если его не найдут, суд признает машину брошенной, и её смогут вывезти на спецстоянку.
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Лора Луганская