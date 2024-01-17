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Жителей Подмосковья призвали освободить дворы от брошенных машин

17 января 2024, 17:04
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Жителям Подмосковья рекомендуется своевременно освобождать дворы от брошенных автомобилей. Речь идёт о машинах, попавших в ДТП, и старых транспортных средствах, которые долго не использовались. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

«Такие машины занимают парковочные места и мешают уборке территорий. Этой зимой мы столкнулись со сложными погодными условиями, и нам не помешает любая помощь жителей. Если у вас стоит такой автомобиль, его нужно переместить, чтобы освободить проезд спецтехнике. Если вы видите такой транспорт во дворе, можете помочь и нам, и соседям, сообщив о нём. Это позволит провести уборку, а заодно освободить парковочное место», – пояснила руководитель подмосковного ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Жители могут сообщить о таком объекте в специальную комиссию администрации своего городского округа, которая занимается такими вопросами. Сведения о брошенной машине передают в ГИБДД, после чего проводится её осмотр и начинаются поиски владельца. Если его не найдут, суд признает машину брошенной, и её смогут вывезти на спецстоянку.

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Каширские молодогвардейцы расчищают от снега дворы пожилых людей
17 января 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Активисты каширского отделения «Молодой Гвардии Единой России» помогают пожилым людям расчищать снега во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Молодогвардейцы организуют подобные мероприятия не в первый раз. Такие акции воспитывают в молодых людях чувства долга, заботы, уважения и ответственности», – говорится в сообщении.
Отмечается, что после проделанной работы активисты получают от пенсионеров благодарность за внимание и заботу.

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#подмосковье
#московская область
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Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ в России
Путин: задача сотрудников ГАИ не ловить людей, а обеспечивать безопасность
17 января 2024, 16:48

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача сотрудников ГАИ заключается не в том, чтобы ловить кого-либо, а в том, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Об этом Путин сообщил в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Глава государства отметил, что был крайне удивлен тому факту, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Путин добавил, что ранее все начиналось с регистрации сельскохозяйственной техники (тракторов, комбайнов). Чтобы у ГАИ не было перегрузок с задержанием трактористов и комбайнеров, эти полномочия были переданы министерству сельского хозяйства.

Российский лидер добавил, что к задачам сотрудников ГАИ также относится снижение смертность на дорогах и количества аварий.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском сотрудники Госавтоинспекции провели с дошкольниками «Брейн-ринг». Мероприятие было приурочено ко Дню матери.

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#путин
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В Москве умер один из главных ликвидаторов Чернобыльской аварии Козорезов
17 января 2024, 16:46

Фото: iStock/trofimich

В Москве скончался один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Ему было 78 лет. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, тело Козорезова обнаружила его сиделка в квартире на Северном бульваре столицы. На лице были обнаружены гематомы. По предварительным данным, мужчина резко почувствовал себя плохо и упал, а после этого умер. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Однако для выявления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Евгений Козорезов является обладателем ордена СССР «Знак Почёта» за проявленную доблесть во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. После этого он возглавил мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. Мужчина также измерял уровни радиации и собирал пробы для лабораторного анализа на Украине, в Белоруссии, а также в Брянской и Тульской областях.

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В Воскресенске построят дежурную часть полиции с кинологическим центром
17 января 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Воскресенске к февралю 2025 года появится дежурная часть с кинологическим центром. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья, сотрудники которого провел профилактический визит на место реконструкции бывшего Воскресенского колледжа.
«Работы стартовали в конце декабря. За год масштабной реконструкции перестроят три корпуса, бывшее здание общежития, подстанцию и гараж. На месте построек 1970-х годов появятся современные здания, где разместится дежурная часть, изолятор временного содержания, административный и бытовой корпуса для сотрудников полиции», – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, на участке построят кинологический центр, где будут содержать и дрессировать служебных собак. Для этого обустроят вольеры для собак и тренировочную площадку.

Общая площадь старых зданий превышает 5 тыс кв м. Сейчас в них ведут демонтажные работы. Завершить реконструкцию планируют в феврале 2025 года.

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#подмосковные стройки
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Мособлдума рассмотрит законопроект о компенсации аренды жилья учителям 18 января
17 января 2024, 16:28

Фото: сайт Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект о ежемесячных выплатах на аренду жилья учителям на ближайшем заседании, запланированном на 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Если закон будет принят, подмосковные учителя с февраля этого года смогут подавать заявления на ежемесячную выплату в размере 20 тыс рублей на аренду жилья. Аналогичная мера поддержки в регионе уже действует для медиков», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

О новой мере поддержки педагогов в конце декабря 2023 года объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Выплату смогут получать как подмосковные, так и приезжие педагоги. Это учителя-предметники, преподающие самые востребованные дисциплины – математику, русский язык, физику, информатику, биологию, химию, а также учителя начальных классов. Главное условие получения компенсации – отсутствие у педагога, его супруга или детей собственного жилья в Московской области. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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Пассажиры ЦППК могут оплатить проезд в приложении с помощью SberPay
17 января 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Теперь оплачивать проезд в приложении и на сайте можно при помощи платежной системой СберБанка

«Мобильное приложение ЦППК является ключевым инструментом взаимодействия с цифровой системой Компании. <…>Оптимизация оплаты проезда с помощью мобильной платежной системы SberPay — важная часть этого процесса. Теперь покупать билеты с мобильных устройств стало еще быстрее и удобнее, и мы уверены, что эффект от внедрения новой функции почувствует каждый из 200 тыс. ежемесячных пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК», — поделился директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Стоит отметить, чтобы воспользоваться новым способом оплаты человеку нужно будет при оформлении заказа нажать на кнопку SberPay и оплатите покупку в СберБанк Онлайн.

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Жительница Златоуста подала иск на 1 млрд рублей из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
17 января 2024, 16:09

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Уроженка Златоуста Челябинской области подала к устроителям и участникам «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой иск на миллиард рублей во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя истца Александра Морозова.
Женщина-истец является представителем религиозного братства «Морозов Златоуст». Ее интересы в суде представляет руководитель данной организации Александр Морозов.

Это уже не первый иск, поданный за «голую вечеринку» Ивлеевой. В новом иске истец объясняется свои претензии оскорблением, которое ей нанесло видео со скандального мероприятия, где присутствовала ненормативная лексика, а также явная «пропаганда ЛГБТ*-отношений». Таким образом, истец утверждает, что подобные действия наносят ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

Ответчика в иске заявлены Ивлеева, рэпер Vacío, Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из звезд российского шоу-бизнеса женщина требует по 200 миллионов рублей. Также она хочет, чтобы Билана лишили звания заслуженного артиста у Билана, а Киркорова – звания народного артиста. При этом шестым ответчиком значится Минкульт РФ.

Анастасия Ивлеева ранее уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Кроме того, работу клуба Mutabor приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.

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* Экстремистская организация, запрещенная в России
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В Подмосковье скорректировали план работы коммунальщиков в связи с резкой сменой погоды
17 января 2024, 16:06

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

План работы коммунальных служб Московской области скорректировали из-за резкой смены температур в ближайшие дни и ожидаемых обильных осадков, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Сегодня ночью в Московской области температура может опуститься до -18 градусов, но уже завтра ожидается потепление и сильные осадки, поэтому план работ сотрудников коммунальных служб и техники был скорректирован», — говорится в сообщении.
Как отметила глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова, сейчас подмосковные дворы и прочие общественные территории убирают более 16 тысяч коммунальщиков, задействовано 1395 единиц спецтехники.

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#коммунальные службы
#уборка
#густ мо
#снегопад
#подмосковье
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В Раменском округе отремонтируют восемь трансформаторных подстанций
17 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций планируется провести на территории Раменского городского округа в 2024 году, в программе также замена опор ЛЭП и электропроводов, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Работы на 22 энергообъектах проведут в Раменском округе в наступившем году. В планах капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций, замена 121 опоры ЛЭП и 5,4 км проводов», — уточняется в сообщении.
Работы проведут в следующих населённых пунктах: селе Игумново, сельском поселении Новохаритоновское, деревнях Удельная, Дементьево, Жирово, Устиновка и Трошково, посёлках совхоза «Раменское» и ГКЗ, а также в самом городе Раменское.

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#энергетика
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