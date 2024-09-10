Глава Раменского рассказал о размещении жильцов из домов, пострадавших от БПЛА

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Часть жильцов, эвакуированных из домов, которые пострадали от атаки украинских беспилотников в подмосковном Раменском, смогут в ближайшее время вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководителями министерств и ведомств региона глава Раменского округа Эдуард Малышев.
«Что касается дома в Спортивном проезде, там с первого по шестой этаж мы уже людей запустили: жители пошли осматривать свои квартиры. Ущерб там небольшой, думаю, что все жители вернутся сегодня в ночь в свои жилые помещения. В квартирах с 7 по 17 этажи ещё проводит мероприятия наш силовой блок, там более серьёзный ущерб. Перспективы возвращения туда жильцов станут ясны до шести часов вечера», — сказал Малышев.Он добавил, что люди, которые не смогут вернуться сегодня в свои квартиры, будут размещены на базе «Сатурн».
«Эта база там буквально в десяти минутах езды. Я организую технику, чтобы людей туда довезли и разместили. Очень комфортная база», — подчеркнул глава округа.Второй пострадавший дом находится на Высоковольтной улице. Эдуард Малышев объяснил, что в здании сейчас работают кинологи. Как только их работа будет закончена, люди смогут вернуться в свои квартиры.
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