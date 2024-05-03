Жителей Серебряных Прудов предупредили об ответственности за нарушение противопожарных правил

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды
Сотрудники полиции вместе с представителями МЧС провели в Серебряных Прудах профилактические беседы о противопожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Полицейские и спасатели напомнили жителям о том, что пожары возникают, как правило, из-за неосторожного обращения с огнём. Гражданам рассказали о недопустимости разведения открытого огня и пала сухой травы вблизи строений и в лесной зоне. Им также раздали памятки с телефонами экстренных служб», – говорится в сообщении.Ранее жителей Московской области предупредили, что за неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.
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Лора Луганская