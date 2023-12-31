Жителей Севастополя попросили не выходить на улицу в новогоднюю ночь

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города по возможности отказаться от выхода на улицу. Соответствующее сообщение с предостережением он опубликовал в своём Telegram-канале.
Также Развожаев напомнил гражданам, что в городе введены ограничения на использование пиротехники. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны залпового огня. Губернатор подчеркнул, что запущенный в небо салют может создавать помехи для работы систем ПВО, а также становится ложной целью для них.
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Анастасия Чинкова