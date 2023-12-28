Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА

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В Севастополе над морем отработала система ПВО, сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул губернатор.Обстановка как над морем, так и в городе продолжает контролироваться.
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